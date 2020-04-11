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哪家金控員工最幸福？兆豐金平均福利198.7萬元拿第一

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
15家金控2019年年報已全數出爐。 葉憶如／製表
15家金控2019年年報已全數出爐。 葉憶如／製表

哪家金控員工最幸福？隨著15家金控2019年年報已全數出爐，各家金控的員工平均福利費用與薪資水準也一併大公開！據公開資訊觀測站的統計資料顯示，兆豐金去年員工福利費用平均每人198.7萬元，續居金控冠軍寶座；不過若單純只從員工薪資來看，中信金員工平均每人年薪163.8萬元，相當於月薪13.65萬元，年增一成，因此大幅超前第二名的兆豐金149萬元，重回冠軍寶座。

金融業「捧金飯碗」，員工薪資一向令人欣羨！據各家公司在年報揭露的資訊顯示，員工福利費用最高前三名，分別是兆豐金員工平均每人198.7萬元排第一，中信金的196.9萬元緊追在後，而合庫金以177.2萬元排名第三；基本上這三名名次去2018年相同，但是四五名名次就有變化，今年第一金以166.1萬元前進一名拿下第四強；今年最亮眼的黑馬是開發金，從2018年的149.1萬元大增至2019年的164萬元，平均每位員工的福利費用大增15萬元，更從原本的中段班，直接擠進前五強，主要來自員工薪資的顯著成長。

一般公司在列員工福利費用，不只包含員工的年薪，還包括退休金、勞健保費用、董監酬金甚至存款利息等，壽險業金控就還有包括佣金、股利所得等，因此若一家公司當年度退休員工較多，有時候福利費用也會比較多。

但是若從單純的扣掉董監事的員工平均薪資來比較，就相對單純得多。

同樣以各公司各自登錄的資料顯示，2019年平均員工薪資前三名，中信金就以163.8萬元擠下去年的冠軍兆豐金拿下冠軍，今年雖然兆豐金從148.4萬元仍成長至149萬元，但是增幅僅0.4%，遠不如中信金的10%，因此掉到第二名，第三名由開發金以平均143.6萬元拿下，開發金、中信金這二家由辜家兄弟各自管理的「泛中信」金控，去年不約而同薪資費用增加10%，讓民營金控大大出風頭。

否則過去高過金控平均值的兆豐金、第一金、合庫金、華南金等都以官股行庫為主，以及證券業的元大金。2019年首度擠上平均值之上的民營金控還有永豐金的127.3萬元。

從整體來看，隨著國內15家金控去年獲利創下3500億元的歷史新高紀錄，公司賺錢本來就應該回饋給一同奮鬥的員工，因此2020年實際配發的員工薪資水準，隨各公司章程規定，應有機會維持成長，整體所有金控2019年平均員工福利費用為150.9萬元、平均員工一年薪資為126.82萬元，相當於平均月薪10.56萬元，相當令其他行業欣羨。

不過，民眾更關注「非主管員工薪資中位數」數字，依金管會於今年6月開始需正式對外揭露，預料開數字將會更具代表性，才能知道金融業整體員工真正拿到的薪資，還是不是如此之高。

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