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防疫送暖！富邦慈善基金會贈金挺醫護人員

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
防疫送暖！富邦慈善基金會提供保健飲品及關懷慰問金，向醫護人員致敬，力挺防疫第一線。圖／富邦金控提供
防疫送暖！富邦慈善基金會提供保健飲品及關懷慰問金，向醫護人員致敬，力挺防疫第一線。圖／富邦金控提供

新冠肺炎疫情持續延燒，富邦慈善基金會今(11)天宣布設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，對於因執行防疫工作致傷病的醫護人員，提供每人50萬元的關懷慰問金；並提供雙北市醫療院所共2萬瓶營養保健飲品，為醫護人員加油打氣，也希望藉此拋磚引玉，號召社會各界共同成為防疫第一線醫護人員的堅強後盾。

富邦慈善基金會表示，全球疫情嚴峻，台灣的防疫成果舉世有目共睹，除了感謝政府積極的防疫佈署，更特別感謝所有醫護人員站在第一線辛苦為全民守住防線。

在疫情升溫的此刻，富邦慈善基金會宣布設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，針對全國公、私立醫療機構之醫師及護理師，因執行防疫工作致傷病者，提供關懷慰問金每人新台幣50萬元。

此外，由於人口密集，台北市、新北市新冠肺炎的確診人數最高，富邦慈善基金會也將致贈台北市與新北市的醫療院所共2萬瓶保健飲品，為第一線防疫的醫護人員加油打氣。

富邦慈善基金會表示，目前已知有三位護理師符合「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」的補助資格，每位50萬元，合計提供150萬元之關懷慰問金，再加上2萬瓶保健飲品約100萬元，第一階段將共計捐助250萬元，力挺醫護人員。

富邦集團長期關懷社會公益，善盡企業社會責任，自新冠肺炎疫情發生以來，富邦集團各企業審慎面對疫情、做好防疫工作，此次透過旗下富邦慈善基金會力挺醫護人員，期盼在面對疫情嚴峻挑戰的關鍵時刻，為社會注入正向的力量。

醫護人員 富邦

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