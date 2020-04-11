口罩實名制販賣機登場 微星AIoT技術展實力
行政院和台北市政府合作的「口罩實名制販賣機」即將上路，這款口罩販賣機是由微星科技旗下ACS「汽車暨商用解決方案」事業本部與電子支付軟體商「業安科技」共同合作開發，領先推出國內第一台具互動顯示螢幕之「口罩實名制販賣機」，在不侵犯個資隱私的情況下，提供民眾除了藥局和網購之外另一種更便捷的口罩購買方式。
微星科技研發團隊憑藉在資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積，能夠迅速整合各種不同之無線行動通訊網路，達到同時支援4G/LTE及VPN內外網路切換的機制，讓傳統型販賣機透過MSI這套販賣機升級模組，可華麗轉身為具有行動支付及互動螢幕之智能口罩販賣機。
民眾插入健保卡則立即連線至健保署系統核實身分，透過多樣化的行動支付方式付費後即可取得口罩，經過台北市長柯文哲親自測試的結果，僅需30秒就能取得口罩，也不會有重複領取的情況發生，對於沒有時間排隊買口罩的上班族，以及不擅長操作網購的長者們來說，「口罩實名制販賣機」正式上線後讓民眾購買口罩更方便。
微星「汽車暨商用解決方案」事業本部總經理黃文山表示：「這款口罩販賣機搭載的智能人機互動顯示介面是MSI微星科技AIoT產品，並且與整合電子支付的軟體商業安科技共同合作。我們希望透過這樣便利、智慧的口罩販賣機來減輕醫護的人力負擔，也期冀將此創新技術及成功經驗推廣、複製到海外，為全球防疫盡一點心力！」。
另外，如何改善或有效降低醫院的群聚感染(Cluster infection in hospital)問題，多年來已成為醫院公共衛生與確保民眾健康的重要課題，微星「AI-UVC消毒機器人」結合醫護人員工作台車的創新作法，可以隨時隨地的進行消毒與潔淨作業，去年獲得飯店與大賣場的認證，今年在清福醫院與清福養老院等機構實證，加速了醫療型機器人更全面地應用至公共場合，勢必成為醫療院所日常清潔作業的未來趨勢。
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