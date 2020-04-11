金控三強Q1很會賺 獲利占全體合計近七成

15家上市櫃金控2020第1季獲利出爐，獲利前三強金控合計第1季稅後純益達到585億元，占全體合計的67%多，比起今年前兩月累計獲利，三強占整體近六成的比重進一步升高，凸顯金控公司獲利差距似有拉大的跡象。

更犀利的是，前三強金控3月單月合計獲利161.88億元，還比15家金控合計的3月單月獲利137.86億元要多，主因部分金控3月虧損所致。

金控公司今年首季獲利10日全數出爐，累計首季整體稅後純益達868億元，只比2019年第1季的865億元，成長不到1%，與2月時累計獲利年增率達近三成，成長比率掉很多，關鍵在於多數金控3月獲利受全球股債劇烈波動衝擊，表現欠佳，也因此使得前三強金控的獲利占整體比重升高。

這前三強金控即為富邦金（2881）、國泰金與中信金，三大民營金控不僅獲利均破百億元，而且也比去年同期有亮麗的成長，富邦、國泰首季獲利年增率分別高達八成、七成，中信金也有兩位數的成長。

以首季稅後純益來看，富邦金賺229.43億元、國泰金賺228.8億元，中信金賺127.46億元，三大金控合計首季稅後純益達到585億餘元，占整體的67%多，3月單月稅後純益富邦金為81.24億元、國泰金為44.6億元、中信金為36.04億元，均大幅領先其他金控。