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服務業崩 商總理事長賴正鎰呼籲紓困3.0發消費券

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

全國商總理事長賴正鎰昨（10）日召開記者會指出，新冠肺炎疫情近兩個多月來重創民生與服務業，企業營收大減虧損，部分企業金流軋不過來，幾乎宣布停業，勞工放無薪假人數每日增加，他擔憂未來失業將更嚴重，呼籲政府盡快布局3.0紓困方案，包括銀行貸款要免息、發放消費券、政府補貼弱勢勞工薪資達基本工資23,800萬元，宣布今年減稅方案等，才能立刻為企業與勞工輸血，讓服務業絕處再生。

賴正鎰說，新冠肺炎疫情導致國人各種消費幾乎停頓，不敢外出到餐廳用餐、停止看電影、搭客運，可說是重創服務業，像是餐飲業營業額從二月的3、4成，至今僅剩1成，營業損失超過80%；一般旅館營收較去年同期衰退75%，更有部分觀光旅館業忍痛關閉部分樓層，住房數減少達76%，旅館飯店業也間接影響洗衣業，洗衣營業額減少5至7成；糕餅業銷售額較平日大幅減少85%以上，收入慘澹不敷支出，甚至面臨倒閉危機。

他指出，農漁業受到海、空運貨量急遽萎縮、航空運輸費用大漲、外食意願降低等因素，造成採購量下降，魚價下跌約20%，農產營收下降20%，連動影響漁產經營餐廳平均減少50%-70%營業額，歇業家數不斷攀升。

桃園機場入出境單日人次跌破1千，4月4日僅剩961人次，創下41年歷史新低；貨運量衰退更為嚴重，航空貨物集散站經營業代理航班3月份營業損失相較2月份損失增加5倍以上，因國際客輪停航、國際貨櫃輪及兩岸航線減班，船務代理業今年2月和3月營業損失也較去年同期衰退37%。

其他產業如攝影業3月營業衰退95%，廣告工程業至今營業損失30%至45%，資源回收業營業損失約5成，印刷業者停業、歇業，不動產仲介業於2月解散近80家門店，預估第二季後將縮減各項營業費用成本，寵物美容業於4月開始將陸續歇業或停業，各行各業經營慘狀，部分業主只能忍痛讓員工放無薪假。

賴正鎰感嘆，服務業苟延殘喘兩個多月來，政府提出的2.0紓困方案，雖由600億元加碼到1兆500億元，但其中7,000億元為央行、公營銀行貸款額度，真正用於紓困僅佔今年GDP 1.8%，相較世界各國編列紓困預算佔比GDP都是2位數，救命力道明顯不足。

他以香港為例，香港紓困措施規模佔香港GDP 10%，比例接近美國、新加坡，而香港企業在不裁員前提下，政府補貼5成工資，紐西蘭則補貼7成薪資，為期6個月；荷蘭政府提出3個月免繳稅；新加坡編列紓困預算中，有6成用於協助企業，加碼薪資補貼、發放現金等，紓困規模佔GDP 12%。

日本已於2月編列5,000億日圓（台幣1,450億元）提供中小企業低利貸款，最近更針對觀光業提出第二波紓困計畫增為1.6兆日圓，日前更提撥達108兆日圓（約29,749台幣）的振興計畫，包括請假補助、投資提升醫療設備，提供中小企業無利息、無擔保的企業貸款支援受衝擊企業，政府紓困規模佔GDP 20%。

賴理事長強調，現在企業和勞工每天面對的是要「有飯吃」的經濟壓力，金援是最有效直接的救命方式，有飯吃大家才有活下去的機會，提出3.0紓困建議方案，向相關部會請命，讓產業與勞工能延命再生，建議方案如下：

一、財政部：給予業者資金活路，去年相關稅賦緩徵，今年免徵或減徵，如營所稅降至17%至15%；房地承租戶免繳房屋稅、地價稅，或稅務減免50%並回饋租戶，建議各主管機關直接補貼租金；參照美國Fed直接補助企業融資，政府宣佈銀行免責，由中央銀行及信保基金擔保，給予企業融資及利息補貼，解決核貸率過低問題。

二、經濟部：水電瓦斯費用減半補貼；建議個人年所得100萬以下者，盡快發放消費券5,000元，才能達到有效刺激消費，協助業者增加營收渡過難關。

三、交通部：貨運運輸三業比照遊覽車減徵50%汽車燃料；貨運運輸三業比照遊覽車、計程車職業駕駛員補貼每月1萬元。

四、勞動部：參照新加坡薪資補貼比例為75%、香港以工資50%為上限及英國補貼80%等，政府至少補貼企業勞工基本工資23800元，給予基本生活所需；勞保保費政府已有對雇主負擔部分提出緩繳措施，建議政府對勞工個人負擔保費給予補貼。

賴理事長表示，紓困方案3.0不只救企業，也要救勞工，是迫切需要的救命解方，期盼政府發揮防疫超前佈署精神，比照先進國家，經濟紓困也要超前佈署，商總也會協助會員持續滾動式調查相關產業需求與建議，適時向政府反映，也期盼政府相應疫情後續發展，給予業者更多及時協助。

香港 GDP

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