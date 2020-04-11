范文偉任南山代總座 過關

國泰金旗下國泰世華銀行昨（10）日宣布緬甸辦事處獲准升格分行，自2014年即申請仰光分行以來，已等了長達六年之久，終於成為緬甸官方第三批開放外資銀設立名單，此次第三批獲准升格分行的國銀有二家，另一家是兆豐銀行，因此次受新冠疫情影響，官方要求提前，從以前的12個月提早至9個月內，因此預計最慢明年1月前會完成籌備開業，國銀在緬甸設分行將達到三家。

2020-04-11 01:41