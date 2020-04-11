范文偉任南山代總座 過關
金管會昨（10）日通過南山人壽資深副總經理范文偉代理總經理，暫時接替前總座許妙靜申請退休後的職務，亦創下保險業史上首位要經過金管會面試核准的代理總經理，南山人壽昨（10）日傍晚輸入公開資訊觀測站公告相關重要人事令，即日起正式生效。
南山人壽昨天晚間發布重訊公告表示，前總經理許妙靜自3月23日起退休，經董事會通過委任業務通路功能主管范文偉為「代理總經理」，中間經金管會面試審議，終於在昨（4月10日）核准范文偉的資格，即日起正式代理總經理職務。南山人壽指出，范文偉自1994年加入南山，歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟南山公司制度與各項運作，經歷豐富完整。
同時南山人壽昨天也公布3月自結獲利數字，稅後純益為新台幣41.3億元，第1季累計稅後淨利為新台幣114.9億元，較去年同期成長43%。南山人壽公司表示，3月金融市場因疫情造成股市重挫、信用利差上揚，惟美國公債利率創下新低。南山人壽研判市場行情恐有變化，自去年開始調整資產配置，也持續買進美國公債，且在此波利率創下新低之際，也實現部分資本利得，同時累積未來經常性收益。
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