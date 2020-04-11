新光金特別股 延長募集期

新冠肺炎疫情衝擊，新光金控昨（10）日公告，將向金管會申請延長募集約百億元的乙種特別股，從原訂今（2020）年6月20日前募集完成，延長到9月20日。這也是台灣中小企業銀行百億元普通股現增案喊停後，又一金融業籌資受疫情影響案例。

為充實人壽與銀行子公司的資本，新光金控計畫辦理約130億元現金增資，透過發行普通股新股、乙種特別股兩種方式為之。據新光金昨日公告資料，普通股現增部分持續進行，乙特部分則是延長募集期間三個月。

新光金控資深副總徐順鋆昨日表示，普通股現增持續、特別股現增延後，主要因為特別股的行情波動特別大。特別股投資旨在領取固定的股息，其定價與股息殖利率有關，特別股的股息殖利率又跟債券殖利率走勢相關。

「債券殖利率最近甩得很大」，徐順鋆說，有些外國投資銀行，前陣子發行的金融債券，票面利率高達5%多，現在又回到3%多。行情波動太大，不容易決定價格。

普通股現增部分，新光金昨日公告，將以每股7.8元，發行4.2億股，籌資金額32.76億元。新光金昨日收在每股8.61元，概算後折價幅度約9.4%，亦即大約打了九折。

新光金本次發行的普通股，75%將由原股東按認股基準日股東持股比率認購，10%以公開申購方式對外公開承銷，15%由員工認購。

現金增資認股基準日為4月25日，最後過戶日為4月20日，停止過戶起始日為4月21日，停止過戶截止日為4月25日。

原股東及員工繳納期間為4月27日到5月6日，特定人認股繳款期間為5月7日到5月13日。

32.76億元的普通股現增，將全數用來注資新光人壽。新光金原本規劃，大約130億元的現增，其中約100億元要注資新光人壽，約30億元注資新光銀行。人壽部分，若注資達百億元，資本適足率（RBC）可提高13到15個百分點。