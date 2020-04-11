銀行抗疫大作戰 數位力拚場

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情延燒，銀行線上記者會興起，流露其數位轉型軌跡與全球策略布局。星展銀行、花旗銀行使用遠端會議軟體，讓媒體可如親臨現場，直接跟與會人士對談；部分銀行則使用Teams進行內部會議，避開疫情風險。

星展銀從3月開始，推出線上視訊記者會使用遠端會議軟體cisco webex，便利快速，用手機點選網址就能輕鬆加入，每次容納100人都沒問題，且介面乾淨簡單符合微軟使用者的使用習慣，能輕易上手，可以從中看出星展銀在數位金融發展的確從人的使用習慣出發。

星展銀下周將舉行2020年第2季投資展望線上記者會，預期也將會使用遠端會議程式，會中將會邀請星展集團資深策略分析師楊政齡及星展集團資深經濟學家馬鐵英針對全球金融市場走勢做分析。

星展銀還宣布在台灣推出一場首創的人工智能招募系統JIM，有效節省80%的前端應徵履歷資料篩選時間，系統會根據過去星展銀內部履歷資料，率先篩選前端履歷資料，率先淘汰不符合該職位履歷。根據新加坡經驗，過去應徵八人才能取得一人，新加坡的人工智能招募系統JIM上線後，星展銀可以縮減到應徵5.5人錄取到一人、甚至應徵到三人錄取到一人。

花旗銀的線上視訊記者則使用Citi Meeying Services，此次也是首次記者利用花旗銀遠端會議軟體參加記者會，每次約也可容納100人，花旗集團具有一定規模，內部會議也會使用到Citi Meeying Services。

瑞銀則從農曆春節過後，就使用電話會議舉行記者會，由媒體撥打電話進入會議現場，優點是只要有電話就能加入會議，但看不到簡報內容，渣打銀也是採用電話會模式。

金融業者認為，外銀業者在新冠肺炎疫情下，緊急將內部遠端會議軟體模式運用在記者會現場，而模式的流暢性、介面使用度觀感，都可成為使用者觀察該銀行位轉型與全球策略腳步企圖心。

軟體 花旗 履歷

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