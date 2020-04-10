超前部署 遠雄人壽全面推動保戶線上加值服務

新冠肺炎疫情全球延燒，對各大產業也造成不小衝擊，遠雄人壽今（10）日宣布服務超前部署，運用數位科技協助保戶在家輕鬆解決保單大小事，全面開放線上保戶加值服務，線上特約優惠囊括食衣住行，對於有短期資金需求欲辦理保單借款的保戶，可利用ATM及上官網「保戶專區」申請辦理，只要開通線上服務授權，完成授權程序後，即能透過保戶專區或遠雄人壽APP，進行保單借款、保單契變、查詢個人保單資料及申辦電子單據。

此外，值此疫情嚴峻時刻，遠雄人壽關懷社會腳步未曾停歇，針對需要體檢客戶全面啟動「視訊生調」服務，至5月31日止，因應法令須執行的電腦抽樣體檢件，除採視訊生調進行，另可提供近一年內之健康檢查報告替代，以減少出入醫院之必要。

看到許多家庭照顧者仍須經常帶著行動不便的家人往返醫院就診，不得不暴露在高風險環境中，遠雄人壽發揮企業支持力量，與台灣大車隊合作，免費提供家照者無障礙接送服務資源，實質幫助家照者與被照顧者生活行的需求。

此外，全台各地血液庫存告急，遠雄人壽挺身而出，將於5月8日至7月24日於全台及外島澎湖12地，舉辦25場捐血活動，期在疫情期間為血庫缺血紓困，給予更多需要的人多一點幫助，凝聚善的能量，為愛加油。

另一方面，遠雄人壽貼心所有保戶，全面開放線上保戶加值服務，線上特約優惠囊括食衣住行優惠禮，有美食外送折扣，網路購物優惠，小農商品特惠等；線上微影城，隨時參閱與眾不同的廣告影片與金險影展創意佳作；線上公益小舖隨手做好事，協助推廣心路基金會、肯納自閉症基金會等七大社福機構自製產品，購物同時幫助別人。24小時不受時空限制，隨時隨地皆可觸及豐富的優惠內容，讓保戶在安全無虞環境下享有簡便快速的服務體驗。

遠雄人壽關心客戶，提供12項服務措施。包括體檢替代方案，針對依法令規範須執行電腦抽樣體檢案件，即日起至5月底可提供一年內以內健康檢查報告外，另可採視訊生調進行。理賠從新從優、負壓隔離病房比照加護病房、快速理賠服務、保單借款利息減免與緩繳、線上保單借款、線上公益平台、線上保單變更，還有包括提供保戶頭家免費線上申請加入「保戶的店」，線上文件申請，無須使用紙本，降低接觸風險，另外像是單一服務窗口，辦理解約、保單借款及給付滿期金或還本金等保全服務，因事關保單權利之處分，在考量風險管控前提下，疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並得以傳真方式提出申請。還有第一線櫃檯服務人員全程配戴口罩，服務中心亦主動了解客戶旅遊史，並提供酒精消毒及額溫測量。並基於服務不中斷原則，首重保戶服務相關部門採異地辦公，辦公空間一律戴口罩，且輔以視訊會議APP取代面對面會議，讓保戶在安全無虞環境下享有簡便快速的服務體驗。