新冠肺炎衝擊大　四家金控3月獲利現虧損

全體金控3月與第一季獲利今晚全數出爐，受到新冠肺炎疫情衝擊，全球股債市傳出災情，衝擊直接反映在多家金控公布的三月與第一季獲利表現，包含兆豐金、華南金、台新金、開發金都爆出單月虧損。

華南金三月稅後虧損35.99億元，第一季累積稅後虧損14.84億元，EPS跌到-0.12元，主要是旗下華南永昌證發行認售權證，因避險不及，爆發單月鉅額虧損；兆豐金三月稅後也虧損15.65億元，主要是旗下子公司兆豐銀稅後虧損高達17.93億元，這也是繼2016年兆豐金遭美國重罰後再度出現單月鉅額虧損。

民營金控部分，開發金三月稅後虧損15.94億元，第一季稅後虧損4.88億元，EPS降為-0.03元。開發金表示，主要是疫情，金融市場大幅波動，導致未實現評價損失，凱基證因全球股債市波動及外資擴大賣超台股，不利投資操作及部位評價表現，稅後虧損4.11億元，中華開發資本同樣受到資本市場走勢回落影響，持續壓抑獲利動能，造成未實現評價損失，稅後虧損13.69億元。

台新金也出現單月虧損，三月稅後虧損1.45億元，第一季稅後淨利為25.6億元，年減逾4成，EPS降到0.2元。台新金表示，主要受到疫情在全球擴散，動盪各主要金融市場，導致投資收益下滑，其中台新證三月虧損達3.81億元，也是受疫情影響增提營業證券評價損失，導致整體獲利衰退。