富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王

意外！不受新冠疫情影響全球市場波動，富邦金控今（10）日晚間公布2020年3月自結獲利，其中單月稅後純益高達81.24億元，較去年同期成長83%。亦較2月53餘億元，逆勢成長了52%，是少數3月賺贏2月的金控公司；累計今年前3月稅後淨利229.43億元，年增84%，每股盈餘(EPS)為2.24元，繼續榮登金控單月獲利、累計第1季稅後淨利及每股獲利三冠王。

此次3月獲利大增的主要貢獻來自富邦人壽，單月暴衝大賺為74.85億元，較去年同期大幅成長533%，累計前3月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424%，公司表示，主要受惠於投資績效表現亮眼。今年前3月初年度保費收入（First Year Premium）達370億元；總保費收入（Total Premium）為1,427億元，承保面表現維持穩定。

至於台北富邦銀行則明顯下滑，3月稅後純益2.47億元，公司表示，主要因市場波動影響金融操作表現，至於核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩健。累計前3月稅後純益41.28億元。北富銀2020年3月底逾放比率為0.24%，備抵呆帳覆蓋率為553%。

其他子公司方面，同樣屬保險事業的富邦產險仍持續成長，2020年3月稅後淨利4.05億元，累計前3月稅後淨利14.87億元，較去年同期成長25%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前3月簽單保費收入較去年同期成長10%。至於跟台股較相關的證券事業體、富邦證券3月稅後純損1.88億元，主要受市場波動影響評價損益，惟經紀業務收益維持成長。累計前3月稅後純益為1.71億元。