金管會保險客訴評比 保誠人壽三項指標都第一

金管會保險局公布最新「108年度保險申訴綜合評分值」結果，英國保誠人壽在22家保險公司中脫穎而出，獲得壽險業綜合評分值第一名，無論是在非理賠申訴率、理賠申訴率或申訴平均處理天數，都名列業界第一。

向來「以客為本」的英國保誠人壽，特別重視客戶體驗，同時透過客戶滿意度調查收集客戶在不同服務面向的回饋意見，了解客戶的需求並予以優化。

保誠人壽在該公司108年的客戶滿意度調查中，客服滿意度高達99%，代表其客服團隊的優質服務深受肯定。

調查中的理賠滿意度亦達到95%以上，突顯保誠人壽對保戶的用心及專業服務非僅止於銷售，也運用在保戶最需要的理賠服務上。

這些優質服務的堅持與用心，贏得客戶的高度肯定，也讓英國保誠人壽在年度保險申訴綜合評分值上拔得頭籌。

英國保誠人壽為優化客戶體驗服務，從客戶的需求面出發，洞察消費者對保險商品與服務的期待，強調「客戶體驗至上」，不僅持續提升線上客服人員專業訓練及素養，更積極開發各項數位科技與人工智能的解決方案，為客戶打造優質服務新體驗。

例如：智能客服--保寶、保服一電通、網路理賠--e拍即傳…等各項服務，並與醫療院所合作，結合科技推出保險金抵繳住院醫療費用的快速理賠服務，以一條龍的服務方式，深化與保戶間的關係。

今年初，因應COVID-19疫情發生，英國保誠人壽率先同業推出COVID-19住院慰問金，並放寬條件取消法定傳染病30天等待期的約定，提供保戶緩繳保費服務，使保戶權益不受影響，與保戶一起度過疫情衝擊。

英國保誠人壽深耕台灣市場，強調「Happy 2gether一起好幸福」，為提升客戶滿意度展現堅持與用心，持續優化客戶服務體驗，提供更便利及創新的客戶服務方案，並開發滿足客戶人生各階段H(Health & Protection健康醫療保障)、E(Education子女教育)、A(Asset Planning & Transferring資產傳承規畫)、R(Retirement樂活退休)等四大需求的多元商品與服務，以具體行動與客戶攜手邁向「一起好幸福」的願景。