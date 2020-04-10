大陸債難做 FH中國信用債將啟動清算

繼中國信託投信的「中信中國美元IG債」申請清算，同樣投資中資美元債、復華投信發行的「FH中國信用債」（00769B）今（10）日也公告啟動清算。復華投信指出，主要考量ETF規模太小，決議終止信託契約，待送報主管機關核准並公布下市日期，將進行相關清算作業。

據了解，目前還掛牌中資美元債ETF，包括富邦投信及國泰投信各一檔，但規模都小於十億元，主要是中資美元債雖主打美元計價大陸債，然美元債光是美國發行的選擇就多，前者收益率和流動性也不特別優，加上ETF監理趨嚴，使冷門產品更難生存。

復華投信今天公告，旗下FH中國信用債已達近30個營業日平均規模低於1億元的清算門檻，在內部考量下，決定向金管會遞件終止信託契約。到10日為止，ETF最新規模為9,615萬元，受益人只有11人。

這也是復華投信此前申請FH香港、FH美國金融股下市後，又一檔ETF清算，不過復華投信也有新產品規劃，9日睽違多時獲櫃買中心核准「中証5G通信主題指數」認可，有望為5G ETF添新兵。

至於已獲准清算的中信中國美元IG債，4月29日為最後申購贖回日，4月30日最後交易日，下櫃日5月4日。