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疫情拖累 兆豐金與銀行出現3月稅後雙虧損

中央社 / 台北10日電
兆豐金。聯合報系資料照
兆豐金。聯合報系資料照

疫情重創金融市場，向來為公股獲利王的兆豐金控旗下兆豐銀，因金融商品評價損失，3月稅後虧損17.93億元，拖累金控3月稅後虧損達15.65億元，但金控累計第一季稅後盈餘仍有19.29億元。

兆豐金控今天公布，今年累計第一季稅後盈餘為新台幣19.29億元，每股稅後純益（EPS）僅剩0.14元，且首季稅後盈餘較去年第一季的76億元，年衰退幅度高達74.62%。

其中，兆豐金子公司兆豐銀行3月單月稅後淨虧損約17.93億元，但兆豐銀累計第一季稅後盈餘，仍有13.14億元。另一子公司兆豐產物3月及累計第一季稅後各虧損近0.63億元、1.29億元。

向來為公股金控獲利王的兆豐金，卻罕見出現單月及首季稅後都虧損狀況，兆豐金副總經理林瑞雲向中央社記者表示，除武漢肺炎疫情重創股債市，銀行金融商品產生評價損失，金額達25億元外，疫情導致原有授信客戶停工，有繳不出利息的狀況，為了降低逾放，3月份銀行也提列備抵呆帳約7億元。

根據兆豐金提供的資料顯示，最近一次單月虧損，發生在2016年8月兆豐銀行美國紐約分行因洗錢防制問題，遭當地主管機關罰鍰約1.8億美元，當時兆豐金單月出現新台幣30餘億元稅後淨損；另一次則是2008年9月，因金融海嘯、雷曼兄弟倒閉，兆豐金控單月出現高達73.61億元的稅後淨損。

兆豐金控 兆豐銀行 新台幣

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