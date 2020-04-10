證券子公司虧47億元 華南金Q1每股虧0.12元

華南金控3月稅後純益虧損35.99億元，累計前三月虧損14.48億元，每股稅後純益（EPS）為-0.12元。主要是旗下華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額稅後虧損達47.59億元，連累金控整體獲利，也是自2010年來，單月獲利再度出現虧損。

2010年因華銀大舉提列呆帳12.7億元，以致華銀單月稅後純益僅剩100萬元，加上投信子公司投資虧損，連累金控單月虧損4.79億元，但當年度全年仍有賺進60.38億元。

據悉，華南永昌證券光是認售權證的損失在3月就高達46億元，其餘損失來自自營投資部位的評價。

張雲鵬今（10）日坦言，華南永昌證券確實有三大失誤，一、當初認售權證超過風險胃納量；二、不對的時機賣出很多認售權證；三、在股市大跌的時候去避險，導致公司承擔成本變高。