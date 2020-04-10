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等了六年！國泰世華銀行緬甸分行獲准設立

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導
國泰金旗下國泰世華銀行宣布緬甸辦事處獲准升格分行，等了六年之久，終於成為第三批獲准升格分行的二家金融業者之一，預計最慢明年一月前完成籌備開業。圖／國泰世華銀行提供
國泰金旗下國泰世華銀行宣布緬甸辦事處獲准升格分行，等了六年之久，終於成為第三批獲准升格分行的二家金融業者之一，預計最慢明年一月前完成籌備開業。圖／國泰世華銀行提供

國泰金旗下國泰世華銀行今日宣布緬甸辦事處獲准升格分行，等了六年之久，終於成為第三批獲准升格分行的二家金融業者之一，預計最慢明年一月前完成籌備開業。

國泰世華銀在2014年9月於緬甸設立辦事處，辦事處依規定僅能從事商情蒐集、業務聯絡等非營利性活動，同時也積極為升格分行作準備。

國泰世華銀表示，緬甸央行於2019年11月公告開放第三輪外資銀行執照申請後，便積極整合行內資源，充分準備各項申請資料，於2020年1月向緬甸央行遞交申請資料，並成功在2020年4月成為國內四家申請執照中唯二成功獲准升格分行的金融業者。 另一家是兆豐銀行。且據了解，國銀緬甸目前擁有分行還有玉山緬甸仰光分行。

過去緬甸不准外國銀行在緬甸設分行或子行，只能設代表辦事處，但隨著經濟情勢的轉變，各國銀行紛紛爭取在仰光設立分行。緬甸終於在2014年開放第一波外資銀行在緬甸營運，國銀無一家獲籌設，第二波2016年開放，玉山銀獲准設立，今年第三波開放，國泰世華與兆豐銀申請六年後終獲准升格分行。

國泰世華銀表示，身為國內民營銀行領先者，國泰世華除了具備國泰金控旗下人壽、產險、證券、投信等完整資源，在大中華及東南亞11個國家地區共擁有67個海外營業據點，布局相對完整且具有良好之管理機制，加上深耕緬甸多年，熟悉當地市場，已對當地數個大型企業提供金融服務及合作，備受市場肯定，相信為雀屏中選的原因之一。

依照緬甸央行規定，外資分行僅能從事企金業務，不得從事消金業務，故初期的客群將以當地台資企業、大型企業、外資企業、金融同業為優先，並提供聯貸、專案融資、貿易融資等授信產品及服務，透過慎選目標產業，逐步建立客群基礎，朝當地最佳外資銀行的目標邁進。

雖因新冠肺炎疫情影響，各國皆拒絕外籍人士入境，依照緬甸央行規定，應於9個月內完成籌備。國泰世華將透過已在緬甸的主管及員工，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，儘快完成各項準備工作，於時限內完成籌備工作。

國泰世華 緬甸 外資

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