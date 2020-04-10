一銀核心業務強勁 帶動第一金Q1成公股獲利王

受到疫情蔓延，第一金控3月獲利凍結，稅後純益僅剩0.76億元，月減率高達94.3%，前三月累計稅後純益為29.38，年減38.9%，每股稅後純益（EPS）0.24元，居公股金控冠軍。

第一金控表示，銀行子公司核心獲利仍表現良好，但被金融交易損失所抵銷，其他子公司因金融市場恐慌性賣盤，衝擊各子公投資評價虧損，證券、投信、壽險及創投子公司單月稅後都呈現虧損。

第一金高層主管表示，旗下獲利引擎一銀3月稅後純益降至4.19億元，月減69.2%，主要是金融交易的債券評價損失約8億餘元，SWAP操作評價虧4億多元，導致整體虧損達5.7億元，其餘業務部份，利收與手收分別月增5.8%與13.7%，一銀累計前三月稅後純益為33.16億元，年減29.7%。

第一金證券因自營及承銷業務損失擴大，各自虧損數千萬元，導致該公司單月稅後純益虧損1.1億元，累計稅後純益虧損0.96億元；第一金人壽3月盈餘由正轉負，並認列0.55億元損失，主要是投資損失增加所致，累計稅後純益亦轉為虧損0.14億元。

第一金AMC因債權處分收入增加，致單月稅後純益增至0.11億元，月增 15.1%，累計稅後純益增加至0.33億元，年減率13.8%。