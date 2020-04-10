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為何紓困貸款核准率低？銀行：送審塞車大當機

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
被立委點名配合政策紓困貸款不夠力，兆豐表示，本身屬性特殊，往來皆以體質健全不需紓困的大企業為主。圖／聯合報系資料照
被立委點名配合政策紓困貸款不夠力，兆豐表示，本身屬性特殊，往來皆以體質健全不需紓困的大企業為主。圖／聯合報系資料照

被立委點名配合政策紓困貸款不夠力，兆豐銀行和土地銀行喊冤，兆豐表示，本身屬性特殊，往來皆以體質健全不需紓困的大企業為主，土銀則表示，邊收件邊補件，受理紓困的「在途」客戶很多。

根據資料顯示，截至4月6日止，土銀受理315件，核准34件，核准率10.8%；土銀表示，以往客戶辦理貸款須備妥所有文件才會受理，但針對本次紓困是一旦確認客戶有需求就受理，然後邊做邊補件，而不是客戶全部資料備妥才受理，因此土銀受理件數315件，在公股行庫當中算不低，很多客戶「在途」受理中，後續補齊資料就完成核准。

兆豐銀行則表示，原為交通銀行與中國國際商業銀行合併，以投資及外匯見長，屬性較特殊，客戶多為大企業，中小企業相對較少、分行也少，因此申請件數會比一般商業銀行少。

兆豐銀行的中小企業多為集團企業之關係戶，體質較強健，紓困需求者較同業，本次受疫情影響產業以觀光旅宿業較多，除航空業外，兆豐銀行這類型產業客戶比重不高，紓困需求者自然較同業少。

兆豐銀行配合政府專案紓困外，以自辦紓困貸款方案展延較多，截至4月8日已受理申請金額132億元。因自辦方案較符合兆豐銀行的客戶需求，因此，依照政府專案紓困條件申請的件數相對少很多。

據了解，本次政策紓困貸款，銀行受理初審之後，需送信保審查，信保核准之後 ，銀行才會放貸；所有行庫的受理件全部集中到信保，造成信保大塞車，日前信保還一度當機；銀行私下表示，「信保塞車，銀行也急不來」。

由於立委點名執行紓困不力，今日各大行庫召開董事會，也都在討論如何加快速度，幫助企業；以兆豐來說，今天董事會就針對紓作業訂出授權方案，從優從寬協助客戶辦理紓困。

兆豐銀行 土銀

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