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悠遊卡陪您共同防疫 捐贈2,000份居家悠遊包

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡公司配合防疫政策，捐贈台北市政府2,000份居家悠遊包，陪伴檢疫及隔離者安心度過這段期間。 圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司配合防疫政策，捐贈台北市政府2,000份居家悠遊包，陪伴檢疫及隔離者安心度過這段期間。 圖／悠遊卡公司提供

新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，居家檢疫及居家隔離人數也與日俱增，各縣市政府也都準備防疫包，協助民眾落實自主健康管理，悠遊卡公司配合防疫政策，捐贈台北市政府2,000份居家悠遊包，陪伴檢疫及隔離者安心度過這段期間。

為了配合全民防疫政策，凡自國外入境者都須居家檢疫14天，台北市估有超過1萬人正在接受居家檢疫或居家隔離中，由於檢疫期間不得出外採買生活所需物資，悠遊卡公司與義美食品、頂好超市合作，捐贈「居家悠遊包」，提供食品物資給居家檢疫或居家隔離的民眾，減緩其未能出門之不便。

悠遊卡公司表示，防疫當前、人人有責，台灣從由上到下、由公到私、不分彼此、全民動員防疫，齊心齊力防堵疫情擴散、維護國人健康，也提醒居家檢疫或居家隔離的民眾不要出門「趴趴走」，在家也要勤洗手，避免成為防疫破口。

悠遊卡 疫情

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