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先例！南山人壽全台18個分公司櫃檯裝透明防疫擋板

經濟日報 / 記者葉憶如╱台北即時報導
南山人壽也提升第一線防疫工作，所有客服人員全程配戴口罩，且已陸續在全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，在客戶和客服人員之間做一道防護。南山人壽╱提供
南山人壽也提升第一線防疫工作，所有客服人員全程配戴口罩，且已陸續在全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，在客戶和客服人員之間做一道防護。南山人壽╱提供

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾不敢到親自臨櫃金融機構辦理投保業務，為減少民眾疑慮憂心，南山人壽今（9）日宣布開保險業界先例，在全台18個分公司客服櫃檯特別建置「防疫擋板」，創保險業首例，吸引同業觀摩注意。.

南山人壽表示，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾儘量減少出入公共場所、醫療院所，以降低感染風險。南山人壽體貼客戶，並積極配合政府防疫政策，即日起在民眾投保上推出體檢替代及防疫擋板二項便民措施。

首先，讓客戶儘量減少到醫療院所體檢，可優先以現有資料，例如近期的理賠紀錄、投保紀錄，已提供的病歷或健檢報告進行核保評估。再者，若客戶仍需體檢，包括抽樣體檢、高齡或高額體檢等，南山人壽也提供這些保戶替代方案，由保戶提出二年內的健檢報告資料，或由南山人壽指派專人訪視服務，保戶即無需至醫療院所體檢，減少進出醫院的必要，也減少保戶的擔憂。

除了推出投保便民措施因應疫情外，若客戶需要到客服櫃檯辦理業務，南山人壽也提升第一線防疫工作，所有客服人員全程配戴口罩，且已陸續在全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，在客戶和客服人員之間做一道防護，使保戶臨櫃洽辦保單業務時，能降低人與人接觸的傳播風險，保護客戶也保護同仁。

此外，客戶服務櫃檯現場也提供客戶消毒酒精、口罩備用，並備額溫槍量測體溫，加強防疫工作，讓保戶安心洽辦保單業務。

至於保戶關心倘染新冠肺炎，能不能獲得理賠？南山人壽表示，目前所有醫療保險商品都已將法定傳染病列入保障範圍，倘保戶不幸感染新冠肺炎，將依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，會比照加護病房給付標準辦理、在住院期間提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金服務，而針對有投保手術保障之保戶，倘因新冠肺炎治療必要而施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金。

南山人壽表示，積極配合政府防疫工作，第一時間即成立應變小組，啟動各部門間聯繫機制，每天掌握員工的健康狀況。另為維護保戶服務與營運不中斷，公司規劃完善的相關配套措施，包括啟動異地辦公、設置居家辦公及緊急應變計畫等作業，同時各大樓進出也嚴密控管，確保全體員工健康、職場安全及公司持續營運不受疫情影響。

南山人壽除了啟動各項防疫機制外，也同步呼籲民眾在疫情期間落實個人衛生，戴口罩並與他人保持社交距離，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離，降低感染與傳播風險。南山人壽將以各項貼心關懷的便民措施等實際行動，陪伴保戶一起度過這波疫情。

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