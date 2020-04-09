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富達：墮落天使大增 900億美元能源債面臨降級風險

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

富達國際指出，今年預估將有約2,150億美元的美債及1,000億歐元的歐債遭降評，成為高收益債券，約900億美元的能源債正面對遭降級的即時風險。投資級別的BBB級別債利差擴大，有投資機會。

富達國際9日發布白皮書「降級風險可能使殭屍企業淪為墮落天使」指出，經濟即將邁入衰退，不少殭屍企業已喪失發展能力，正面臨或遭下調債券評級至高收益級別，淪為墮落天使。如果由投資級別BBB降至非投資級別的BB級債，將擴大高收益債券指數中BB級別債的比重，被動及主動投資策略的基金必須跟隨指數調整。

富達國際固定收益部全球研究主管德洛普金（Martin Dropkin）指出，全球爆發新冠肺炎疫情，油價急挫，引發資產價格連鎖效應，已對全球經濟構成雙重打擊。高收益債市必須為第三項潛在衝擊作準備，就是大量投資級債遭降級後湧入高收益債市。

上月，美國企業債指數中的BBB級別債券、非投資級別的BB級別債券之間的利差擴大至273個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。富達國際認為，BB級別債出現利差，也同時顯示市場預期將有大量墮落天使，湧入高收益債券指數。

能源債面臨降級的風險最大。在能源上游產業債券中，已有約600億美元投資級債券遭降級為高收益債，另有約900億美元的債券面臨短期或遭降級的即時風險。富達國際指出，若油價持續處於低點，仍有更多債券加入被降級行列。

疫情爆發後，汽車業一直處於弱勢。最近福特成為有史以來最大型的墮落天使，更有多家汽車企業的債券面臨被調降成高收益債的風險。如果標準普爾更積極調整評級，被降級債券的總規模將很龐大。

債券 天使 疫情

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