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出現這四種情況 券商期貨商可申請啟動居家辦公

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

清明連假後有多家金控宣布、數千名金融機構員工居家辦公二周，立委林楚茵今（9）日上午在立法院財委會質詢時擔心，是否產生金融資訊安全與監理上的漏洞。晚上證期局副局長蔡麗玲解釋，不管居家或異地，資訊安全、風險控管與內控機制都一定要到位，是基本原則。她也首度透露有四種情形下，且三控到位下，券商期貨商得向證期局申請居家辦公，相關指引將在二周內公布。

蔡麗玲說，大部份券商期貨商還是優先首選異地辦公，但隨著疫情需求，有下列四種狀況就會再來考慮在家辦公的狀況。一是出現重大社區感染、二是有員工確診、三是一定比例員工被隔離或居家檢疫，四是其他原因，就符合一定啟動條件。此時，公司依申請程序需要檢具相關書件，再跟證交所期交所申請居家辦公，「作為異地備援的備援」。

但蔡麗玲強調，符合一定條件啟動居家辦公，一定是要在資安到位下，不過有一些經紀接單、自營項目涉及客戶權益與券商風險的控管問題，證交所與期交所共同討論作出規範後，將儘快在二周內公告。

目前經紀部門居家辦公如何接單？蔡麗玲說，大家目前共識是電話先接到公司總機去，再由公司轉到居家辦公者的手機或電話，客戶下單紀錄公司會從總公司留存錄音檔。少部份券商若達不到錄音，則用營業員手機錄音，但要確定不可竄改性且留存、馬上告知公司等，電子信箱亦要留存軌跡供公司互相勾稽。她說這些美國與香港等國都有一些規範可參考。

至於自營業務員下單方面，會從公司系統管控，資安問題會另外拉VPN網路，下單公司也能掌握，營業員實際狀況由公司考量遠端錄音錄影或到家去裝置等，相關作法與規則，等證交所期交所規範後公告。至於投信公司，目前公會也在研議中，有一些後台研究會進行一些規範，下交易指示也會規畫拉安控網路VPN。

至於銀行跟保險居家辦公，並不需要向金管會特別申請，也沒有規定什麼樣的職業不能居家辦公，銀行局官員表示，對銀行主要是要求內部控制，各種流程與資訊系統安全都需要可控制，保險局官員也說是否居家辦公由各公司BCM營運系統決策團隊決定即可。

居家辦公 期交所 證交所

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