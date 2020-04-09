國泰金首季獲利出爐 228.8億元暫居金控獲利王

國泰金控今（9）日傍晚公布未經會計師核閱過之3月自結獲利數字，其中2020年3月自行結算稅前盈餘41.3億元，稅後純益44.6億元。累計首季稅後純益達228.8億元，年增71%，每股盈餘1.72元，暫時居國內金控獲利王與每股獲利王寶座。

國泰金2月稅後大賺82.9億元，創歷年2月「最賺」紀錄，但是3月明顯下滑，單月幾近腰斬僅剩44.6億元，衰退46%；主要因為其中主要獲利引擎國壽3 月自行結算稅後純益20.8億元，較2月的59.1億元也減少不少，亦少於去年同期的25.6億元，應該與全球受到新冠疫情影響。

3月股債市場都大波動，評價損失所致。加上新台幣也相對強勢對於匯率應有部份影響。不過今年元月國壽已趁高峰獲利了結股票入袋，因此自結稅後純益是66.1億元，加上2月也居高峰，因此儘管3月獲利縮水，但是累計首季獲利仍高達146億元，較去年同期年增率仍高達133%。

國壽表示，3月投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，3 月 FYP 金額 為 119 億元、FYPE 金額為 39 億元， FYP 業界排名第一。

另一獲利引擎國泰世華銀行3月獲利挹注母金控超過國泰人壽。國泰世華銀行 3 月稅後純益22.7億元。還高於2月的21.4億元，與去年同期，但低於元月的31.9億元，國泰世華銀行強調，本月維持高活存比， 存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

其他子公司方面，國泰產險3月份個體簽單保費 17.7 億元，穩居市場第二。 國泰證券各項業務穩定推展，3 月稅後純益為1.2億元。 國泰投信各項業務穩定推展，3月稅後純益4,648 萬元。