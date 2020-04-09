全民抗疫 台灣人壽「安心365」防疫保單上市

嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，防疫是全民刻不容緩的要務，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）陪民眾一齊抗疫，推出「台灣人壽安心365全戶罩專案」（簡稱「安心365」），照護全家防疫保障超前佈署，共同對抗病毒威脅。

「安心365」包含一年定期住院日額健康保險主約及附約，特別提供一次性給付的「法定傳染病慰問保險金」，降低因傳染病帶來的衝擊與安心養病；0至65歲皆可購買，且採主約、附約互搭設計，一家之主若投保一張主約，其他成員均可以附約投保。以楊先生一家四口為例，39歲楊爸爸購買主約，附約附加39歲媽媽、10歲兒子及8歲女兒，全家投保只要年繳保費新台幣5,700元，且針對法定傳染病不受30日等待期之限制，全家防疫有保障。

於保障期間內，只要確診為新冠肺炎，台灣人壽即一次性給付「法定傳染病慰問保險金」新台幣1萬元，並依住院天數給付住院保險金每日新台幣2,000元，如因新冠肺炎入住負壓隔離病房，除原住院日額保險金外，將依台灣人壽疫情關懷服務措施，比照加護病房住院項目給付特別病房保險金每日新台幣2,000元，合計每日享有新臺幣4,000元的住院日額。

台灣人壽表示，在防疫期間除強化家庭醫療保障推出「安心365」專案外，並取消15張住院醫療險商品法定傳染病30日疾病等待期限制。另即日起至4月30日止，針對個人險保戶若為醫事人員，於執行職務時確診新冠肺炎，提供新台幣5萬元一次性慰問金；而已確診保戶的房屋貸款、汽車貸款本金利息可緩繳3個月。

防疫期間，為守護保戶會面安全與關懷，台灣人壽全體業務同仁力行「防疫安全四守則」，主動量體溫、勤加洗手、全程戴口罩、強化健康管理，並主動了解保戶任何需要，提供保戶防疫期間實用資訊，萬全準備使保戶安心。此外，台灣人壽數位保險服務365天服務不打烊，包括視訊生調、理賠申請等均可透過數位管道辦理，減少民眾出入醫院降低接觸風險。