富邦產險 推業界首創個人防疫保險商品

富邦產險響應政府防疫措施，致力實踐企業社會責任，推出業界首創的個人防疫保險商品「法定傳染病醫療及費用補償保險」，減輕民眾因確診法定傳染病、或是遭居家隔離時可能面臨因無法工作而收入中斷的困境，於染病或隔離期間獲得費用補償。富邦產險以開發防疫保險商品作為民眾於防疫隔離期間的後盾，發揮保險穩定社會的正向力量！

衛福部疾管署已將COVID-19(新冠肺炎)列為第五類法定傳染病，中央流行疫情指揮中心亦針對各類具感染風險民眾訂有追蹤管理機制，若為確定病例的接觸者，須配合居家隔離14天，並遵守衛生主管機關開立的「居家隔離通知書」規定。由於民眾在隔離期間可能因工作中斷導致收入短少，為維護民眾維持經濟穩定，富邦產險繼3月研發「企業防疫薪資費用保險」後，再獲保險局核准推出個人防疫保險商品「法定傳染病醫療及費用補償保險」，提供民眾於染病或隔離期間的費用補償。

富邦產險「法定傳染病醫療及費用補償保險」保障內容主要可分為「確診罹患法定傳染病」及「因法定傳染病且符合傳染病防治法第四十八條接受隔離處置」二類。確診罹患法定傳染病者，富邦產險將給付住院日額與關懷保險金，讓民眾於住院期間能安心養病，降低家庭經濟開銷的壓力；若民眾是因為接觸確定病例而遭主管機關要求居家隔離並取得「居家隔離通知書」者，並於隔離期間遵守相關規定，富邦產險將給付定額隔離費用補償保險金，民眾可不須擔憂隔離期間的收入短少。但要特別注意的是，若民眾為「居家檢疫」或「自主健康管理」者，則不在本保險的承保範圍內。

此外，富邦產險已放寬個人定額給付住院醫療保險商品的等待期，若民眾經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，不受疾病等待期三十日的限制，且無須額外加收保費。保戶如因本次新冠肺炎申請理賠，亦將從優從寬認定，以維護保戶權益為原則，用最快速度協助辦理理賠服務。

富邦產險以專業投入防疫工程，秉持著「正向的力量」，未來將持續投入保險新商品的研發，期望以保險成為家庭強而有力的後盾。防疫非常時期，富邦產險除提升線上服務功能，更加強各服務據點的消毒清潔，讓所有保戶安心諮詢、放心享有保險保障。