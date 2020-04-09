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LINE Pay攜手一卡通 助商店度過疫情難關

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
LINE Pay攜手一卡通推出「全民拚經濟 有LINE Pay你」計畫，助商店度過疫情難關。 圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜手一卡通推出「全民拚經濟 有LINE Pay你」計畫，助商店度過疫情難關。 圖／LINE Pay提供

近期國內市場受肺炎疫情蔓延影響，民眾消費漸趨保守，許多商店業績亦受到波及。基於市場現況，過去數年間有賴於全台商店及用戶支持而茁壯的LINE Pay特別攜手事業夥伴一卡通，4月起推出「全民拚經濟 有 LINE Pay 你」計畫，盼透過企業資源挹注，提供用戶消費優惠，同時協助國內各類商店挺過難關。

LINE Pay希望藉由行動支付可減少接觸及病菌傳染的特性，在疫情期間更加有效地形塑消費者結帳時優先使用行動支付的習慣，幫助政府推動 2025 年國內行動支付普及率90%的目標。

LINE Pay於2018年9月與一卡通票證股份有限公司展開合作，推出 LINE Pay Money (原「LINE Pay 一卡通帳戶」)服務，讓用戶可透過連結銀行帳戶，輕鬆用 LINE Pay Money 轉帳、分帳及付款。

考量近期疫情狀況導致民眾消費緊縮，LINE Pay 與一卡通看重 LINE Pay Money 服務特性，特別規劃「全民拚經濟 有 LINE Pay 你」系列活動，除了提供 LINE POINTS 點數回饋、讓用戶得以在結帳時使用點數全額折抵無上限，更可依據個人帳戶餘額，謹慎並清楚地規劃所有開支，在防疫時期精打細算、聰明消費。

「全民拚經濟 有 LINE Pay 你」計畫所涵蓋通路類型豐富，包含網購平台及實體通路，囊括大型與中小型商店，從一般民眾生活繳費到學生族群校內消費，都提供了豐富的優惠，系列活動為期 6 個月，將陸續公布各項活動細節。除了已規劃的「全民拚經濟 有 LINE Pay 你」系列活動，未來 LINE Pay 也將積極參與政府相關振興方案，力求在疫情衝擊時刻，帶給全台商店及用戶最有感的消費相挺方案。

繼4月初已經開跑的 LINE Pay Money 生活繳費及校園商店消費回饋活動，LINE Pay 將在4月10日至4月24日兩週期間，針對防疫期間民眾偏好消費的 momo 購物網、PChome(包含 PChome24h 購物、PChome 購物中心、PChome24h 書店)、東森購物網購平台，推出「LINE Pay Money 網購週」活動，用戶以 LINE Pay Money 消費滿額時，最高可享 LINE POINTS 15%點數回饋，回饋規模高達200 萬點。

「LINE Pay Money 網購週」自 4 月起展開第一波活動後，計畫在未來 6 個月期間，每月都帶給網購用戶驚喜回饋，總回饋點共達 1,200 萬點。除了網購平台，LINE Pay 也將針對實體通路推出一連串豐富的行銷活動。「全民拚經濟 有 LINE Pay 你」系列活動訊息將透過 LINE Pay 官方帳號(@linepaytw)發送，詳細活動說明請詳閱「LINE Pay 主頁活動訊息頁面」最新公告。

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