LINE Pay攜一卡通 推「全民拚經濟 有LINE Pay你」

近期國內市場受肺炎疫情蔓延影響，民眾消費漸趨保守，許多商店業績亦受到波及。基於市場現況，過去數年間有賴於全台商店及用戶支持而茁壯的LINE Pay，宣布攜手事業夥伴一卡通，4月起推出「全民拚經濟 有LINE Pay你」計畫，盼透過企業資源挹注，提供用戶消費優惠，同時協助國內各類商店挺過難關。

LINE Pay計畫在未來六個月期間，每月都帶給網購用戶驚喜回饋，總回饋點共達1,200萬點。此外，LINE Pay也希望藉由行動支付，減少接觸及病菌傳染的特性，在疫情期間更加有效地形塑消費者結帳時優先使用行動支付的習慣，幫助政府推動2025年國內行動支付普及率90%的目標。

LINE Pay於2018年9月與一卡通票證股份有限公司展開合作，推出LINE Pay Money（原「LINE Pay 一卡通帳戶」）服務，讓用戶可透過連結銀行帳戶，輕鬆用LINE Pay Money轉帳、分帳及付款。

考量近期疫情狀況導致民眾消費緊縮，LINE Pay表示，LINE Pay與一卡通看重LINE Pay Money服務特性，特別規劃「全民拚經濟 有LINE Pay你」系列活動，除了提供LINE POINTS點數回饋、讓用戶得以在結帳時使用點數全額折抵無上限，更可依據個人帳戶餘額，謹慎並清楚地規劃所有開支，在防疫時期精打細算、聰明消費。

LINE Pay指出，「全民拚經濟 有LINE Pay你」計畫涵蓋通路，包含網購平台及實體通路，囊括大型與中小型商店，從一般民眾生活繳費到學生族群校內消費，提供豐富的優惠，系列活動為期六個月，將陸續公布各項活動細節。未來LINE Pay也將積極參與政府相關振興方案，力求在疫情衝擊時刻，帶給全台商店及用戶最有感的消費相挺方案。

LINE Pay將在4月10日至24日兩周期間，針對防疫期間民眾偏好消費的momo購物網、PChome（包含PChome24h購物、PChome購物中心、PChome24h書店）、東森購物網購平台，推出「LINE Pay Money網購周」活動，用戶以LINE Pay Money消費滿額時，最高可享LINE POINTS 15%點數回饋，回饋規模高達200萬點。