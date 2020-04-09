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你開車時化身何種動物？新安東京海上產險E保網推測驗

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

「路怒症」--近年流行的夯字之一，指的是一旦坐上駕駛座，面對來勢洶洶的車況、我行我素的三寶，平日溫和的人，情緒在瞬間會自動轉變為焦躁、緊張、憤怒，而跟隨著這些情緒而來的反應，有時就會成為發生交通意外事故的導火線。新安東京海上產險的「E保網」保險智能平台針對「路怒症」現象，特別設計推出《測你的開車代表動物》心理測驗，希望透過有趣的交通情境問答題，讓民眾更加瞭解自己的開車類型，以及適合的汽車保險商品，從而降低行車時的潛在風險。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，E保網《測你的開車代表動物》心理測驗以無尾熊、大象、馬、老虎分別代表4種不同類型的駕駛，無尾熊是其中脾氣相對較好的駕駛，凡事以和為貴，安全抵達目的地最重要，過程就無需太計較，因此即便面對馬路上的無禮也是淡然以對，不願將時間花在無謂的爭執上；大象性格的駕駛擁有良好的判斷力與反應力，穩健踏實的個性會讓他盡可能避開危險，萬一遇到交通意外事故時也會保持理性並找出效益最高的解決方法。

至於喜愛速度感的馬，雖不會主動挑起衝突，但遇到不合理的路況時就會迅速有所行動，絕對要釐清責任、捍衛自己的行車權益，像是「人肉佔車位」情況，十之八九的馬兒駕駛們就會堅守原則不妥協。第4個代表性動物就是充滿著正義感、黑白絕對要分明的老虎，面對無禮、白目的駕駛行為，往往一秒就會激發他們心中的戰鬥魂。

新安東京海上產險與Yahoo奇摩聯袂推出的「E保網」保險智能平台，自去年4月上線以來結合AI及大數據分析技術，提供透明化保險資料、AI智能客服等創新功能，讓過往艱澀難懂的保險變得親民易懂，同時還具備傾聽大眾心聲、潛在風險提醒等特色，讓民眾了解風險之餘還能認識相對應的保障。想知道自己是屬於哪種動物類型的駕駛嗎？現在就到Yahoo奇摩保險頻道的「E保網」保險智能平台《測你的開車代表動物》活動網站試試吧！即日起至4月30日止完成心理測驗、填寫資料後即可參加第一重抽獎，進一步完成汽車險投保者則有機會將價值5,000元的百貨即享券帶回家。

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