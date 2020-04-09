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金融業居家辦公有資安漏洞？金管會：需錄影等替代措施

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

清明連假後有多家金控宣布、數千名金融機構員工居家辦公二周，是否產生金融業務安全缺口？立委林楚茵今（9）日上午在立法院財委會質詢時，針對居家辦公方面的網路數據、無法錄音等資訊安全及金融監理問題，金管會是否有掌握，並做好相關的調控管理。金管會主委顧立雄上午回應表示，各公司都已先練兵布署，例如需用公司電腦系統等，金管會也要求居家辦公需錄音錄影等替代及放寬措施。

被問到是否掌握多少金融業員工在家居家辦公？顧立雄表示，金管會僅針對居家檢疫與居家隔離要求各公司要通報，至於清明假後不少金融機構說只要有人去就要居家辦公，這部份金管會並沒有要求。至於金融機構讓員工居家辦公，金管會目前只要求營運不中斷的原則，若有確診或是居家檢疫隔離則需要通報。

至於金融監理及資訊安全的部份，顧立雄表示相關資安要做好是一定要的 。他說：「我個人認為他們（金融公司）是在操兵。」利用這一次的清明假期，之前大家都有一些布署，例如居家辦公資安怎麼處理，發筆電、網路設備、中南部上來辦公的員工需買Wi-Fi卡等。

先前的準備在連假後正式啟動，一定要配備使用公司的系統等；至於美國期貨交易委員會要求居家辦公設備及電話錄音、錄影、時間記錄等，金管會都訂定針對這樣情況的放寬的措施與替代方案。

證期局局長王詠心會後也補充，居家辦公的監控與配套方面，已經要求證券商或期貨商自營部門的交易員，一定要用公司的系統、公司有監控的系統，在家中要錄影並傳回公司，投信部份還在研議。

原則上以異地辦公會優先，非不得以才居家辦公，而且需要先申請，所有配套措施完成後，核准後才能真正居家辦公。有一些居家辦公是後台人員，金管會比較在意的是接單、自營的人，涉及系統、客戶權益的保護、公司對交易員的控管等等。

居家辦公 金管會 顧立雄

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