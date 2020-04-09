政院拍板投保法 上市櫃、興櫃公司董監事卸任難逃訴訟

行政院院會今（9）日通過「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，兩大修正重點為「代表訴訟」與「解任訴訟」，未來上市櫃、興櫃公司董事或監察人在訴訟發生後，即使辭職仍不影響對其行為訴訟的進行，以及董事、監察人經法院裁判解任確定後，三年內不得到其他公司擔任相關職務。

金管會說明，本次提出「投保法」修法，重點在於完備證券投資人及期貨交易人保護中心代表訴訟、解任訴訟的法規制度，以促進公司治理，本次修法重點有三大面向，第一為完備代表、解任訴訟制度，第二為促進公司治理，第三為強化投資人保護。

金管會指出，代表訴訟是指公司權益受不法侵害，公司卻怠於求償時，修法將讓投保中心可用自己的名義起訴，訴訟後再將獲得的賠償，歸給該公司的一種訴訟制度；解任訴訟，則是當公司經營階層涉有重大損害公司行為或不法情形時，投保中心得請求法院裁判解任其董事或監察人職務，維護股東權益。

金管會指出，草案內容修正重點，包括五大重點。第一、完備起訴範圍，將興櫃公司、外國上市櫃或興櫃公司的董事或監察人，納入投保中心提起代表、解任訴訟的範圍；第二、明確起訴事由，明訂對操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序的行為，投保中心得提起代表、解任訴訟。

第三、程序從新，尚未判決確定之代表、解任訴訟事件，適用修法後之規定；第四、代表訴訟，對公司「已卸任」董事或監察人得提起代表訴訟，以及就同一基礎事實應負賠償責任的經理人得合併起訴；第五、解任訴訟，解任事由不以起訴時任期內發生者為限，且經裁判解任確定後，三年內不得充任上市、上櫃或興櫃公司的董事、監察人。

未來修法後，假設有上市櫃公司與興貴公司，除現行規定董監事執行業務有重大損害公司的行為，也擴及到涉及內線交易、操縱股價等影響市場交易秩序的行為，投保中心將可以上述作為提起代表訴訟、解任訴訟的事由。

金管會證券期貨局副局長張振山說明，本次修法最主要就是解任訴訟或代表訴訟，過去當某上市櫃公司發生訴訟後，若董事、監察人馬上離職，法院在判定時會產生爭議，一派認為可以繼續訴訟，一派則認為不行。

因此，修法將條文明確訂定，未來即使董事、監察人即使在訴訟過程中辭職，仍然可以對其行為繼續進行訴訟。

張振山表示，第二，就是解任訴訟修法後，未來經判決解任確定的董事、監察人，在未來三年內，就不能到其他上市櫃公司擔任上市櫃的董事、監察人，避免實務上曾發生過的某人在某公司發生訴訟後，仍跑到其他家公司任職，影響公司治理。

行政院長蘇貞昌在院會中裁示，本次修法是為強化對證券投資人及期貨交易人權益的保障，健全相關調處運作機制，並促進公司治理，有助健全資本市場發展，他指示金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。