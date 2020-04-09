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國有非公用土地降租2成 公股銀行出租地比照降租

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

財政部昨宣布出租國有非公用不動產租金減2成，今天多位立委批評降太少、範圍應擴大。財政部長蘇建榮解釋，相較於地方降租金三個月，此次國產署是降一年；除了國產署管理的國有非公用土地相對單純率先帶頭降租外， 其他國有公用土地、國營事業還在統整中，行政院希望有一致的做法。台銀、一銀、華銀及彰銀董事長今天則表示，所屬出租地會比照財政部降租。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄就新冠肺炎疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形進行專題報告，並備質詢。

立委賴士葆批評蘇建榮是「鐵公雞」，地方政府租金都是減半，財政部只降2成沒有誠意。蘇建榮解釋，地方政府只是減租三個月，國產署則是是減一年。

立委高嘉瑜也批評，地方政府雖然只是租金減半三個月，但會視疫情延長，國產署才減兩成，怎麼帶頭帶動、如何說服民間降租，有誘因來鼓勵嗎？再罵政府措施不食人間煙火。

蘇建榮表示，國有公用土地及國營事業土地分屬各主管機會，租金計算方式都不同，行政院正在統整中，要整體考量，希望有一致的作法。國有非公用土地先宣布減租2成，希望起帶頭作用。

蘇建榮強調，政府沒有辦法要求民間要不要降租，租金問題要整體考量，不是單純財政部的問題；也不能把民間租金降不降的責任都歸在財政部身上，很多房東都是沒有報稅的。即使降了稅，房東不降租政府也沒辦法，很多政策工具要一起搭配。

蘇建榮表示，紓困方案涉及很多主管機關，依產業受創的狀況，經濟部、交通部等都有補助補貼。小型店家營業稅都是核定課徵，國稅局都會從低核定甚至為零，如果這些小店家是國有非公用不動產的承租戶，不只減稅還會降租。

國產署 財政部 租金

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