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防疫新生活 智能櫃「零接觸配送」需求增

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「零接觸配送」服務有助保護消費者、快遞員、社區大樓物業人員三方的健康安全，透過智能櫃可免去不必要的接觸，讓防疫更智慧。 圖／掌櫃提供
「零接觸配送」服務有助保護消費者、快遞員、社區大樓物業人員三方的健康安全，透過智能櫃可免去不必要的接觸，讓防疫更智慧。 圖／掌櫃提供

新冠肺炎疫情肆虐全球，為避免疫情擴散，少接觸、不群聚已經變成許多民眾的新生活方式，也讓「零接觸配送」服務需求激增。以掌櫃智能櫃所提供的「零接觸配送」服務為例，便可以做到，若民眾有寄取件的需求，到掌櫃官網填寫運單，就可到鄰近的智能櫃寄件，收件者再到指定的櫃點就可取件，達到零接觸。

掌櫃智能櫃公關江欣潔表示，現在是防疫的關鍵時期，因此也鼓勵消費者、社區保全、快遞員多使用智能櫃；從投遞到取貨，全程「無接觸」，保持安全社交距離，阻斷不必要的接觸，免去感染風險。

「掌櫃」是目前國內擁有最多物流夥伴的智能櫃公司，合作的物流業者包含嘉里大榮、嘉里快遞、宅配通、順豐速運、新竹物流、DHL以及UPS，只要是這些物流業者配送的包裹，都可以選擇掌櫃寄送。

江欣潔說，使用智能櫃服務過程，完全不會接觸他人，沒有時間限制、消費者操作簡易、付費方式多元，全台1,400個櫃點皆可接受信用卡、悠遊卡、Line Pay、街口支付、台灣Pay等管道付費，可避免使用現金交易，降低接觸病毒風險。

使用掌櫃寄件只要到官網填單，輸入寄收資訊，即可得到一組7位數的寄件碼，並將寄送物品妥善包裝，至鄰近智能櫃輸入寄件碼，付款後就可將包裹寄出。在取件方面，服務直覺又人性化，當快遞員將包裹放進掌櫃的同時，收件者就會收到取件碼的簡訊，只要到指定掌櫃櫃點，輸入取件碼後就能把包裹取出，整個取件過程不用1分鐘。

江欣潔表示，「零接觸配送」服務有助保護消費者、快遞員、社區大樓物業人員三方的健康安全，透過智能櫃可免去不必要的接觸，讓防疫更智慧。

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