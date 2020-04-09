酷碰券回饋比不上信用卡？ 網點2因素：限制超多

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創國內外經濟，行政院經濟部為促進消費，編列111億元預算推出酷碰券，民眾最高可在每個平台上使用每月1000元的酷碰券折抵，而經濟部長沈榮津也表示酷碰券相比發放現金，在誘發消費上可帶來4倍效果，不過酷碰券的效果仍受外界質疑，近日有網友發文討論「酷碰券和信用卡回饋」，對此網友們點出2點酷碰券的問題，並直呼其限制很多。

原PO昨日（8日）在「批踢踢八卦板」發文，表示台灣的信用卡市場通常只要出現無條件現金或類現金回饋3％就已經很厲害了，他說「特定通路5%也很罕見，頂多10%，每個月還有回饋上限，頂多幾百，這些條件配一配就變神卡了，那酷碰券指定通路回饋25%算什麼？有沒有卦？」

對此，許多網友則紛紛留言，認為酷碰券回饋仍比不上信用卡，並點出「稅金」和「通路」是重要因素，「信用卡使用通路很多」、「酷碰券先可以網購再來說嘴」、「酷碰能課金嗎，能網購嗎，能去大賣場買東西嗎」、「這明明就電商折價券，跟回饋差多了」、「把我繳的稅拿出來給我打折，這也太神了吧」、「信用卡買日常用品就有回饋，你的酷碰到處不能用」、「花你稅金跟回饋差很大，你先給我一百萬，然後你買東西我幫你折價」。