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顧立雄：四業者請求降租金收益率 研議公告但程度待議

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

壽險業是國內不動產最大包租公、包租婆，因新冠肺炎衝擊，許多企業呼籲降租金，立委林楚茵今（9）日上午在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄，未來擬放寬保險業投資不動產最低收益率門檻，應要求業者揭露相關資訊，以督促壽險業確實降租。

對此，顧立雄表示，有四業者向壽險公會建言調降，但是因為各別公司旗下不動產類別不一樣，有些商業辦公大樓比較多，有些可能有飯店旅館等，受疫情影響的程度不一，因此金管會可以來研議要求公告，但公告到什麼程度，還需要再研究一下。

立委林楚茵問金管會是否會統計壽險業對企業不動產降租金的情形並要求定期公布實施結果，保險局長施瓊華答詢時則解釋，金管會每周都會滾動式檢討，未來可以考慮是否每個月來公布，對於哪些產業整體有降租的情形。

不過顧立雄也解釋，目前是有四家壽險業者跟公會反應希望調降不動產收益率，未來或許還有其他公司，不過因為各別公司旗下不動產類別不一樣，例如有些手上擁有的商業辦公大樓比較多，有些可能有飯店旅館等，受疫情影響的程度不一，飯店旅館可能影響比較大等等，因此金管會可以來研議要求公告，但公告到什麼程度，還需要再研究一下。他說可以從整體保險業角度及針對哪些產業降租來公布，但不會公布個別壽險公司

金管會之前公布暫行措施，放寬保險業投資不動產最低收益率規範，使各保險公司可評估旗下不動產承租戶的影響程度，個別協商緩繳、展延、降低租金等協助措施，完成後以專案報核備查。為避免壽險業挾豐厚資金養地囤房，保險法第146-2條第1項規定，保險業對於不動產投資應以即時利用並有收益者為限。

依金管會目前規定，保險業投資不動產需在2年內即時應用、出租率須逾6成，最低年化收益率門檻為2.095％。有四家壽險業者對此緊急提出建言，希望能放寬相關規定，以協助租戶度過難關。

最後保險局與壽險公會敲定暫行措施將採3方向處理。首先，准許保險業評估承租戶受影響情形，並採個案協商提供租金緩繳、展延、降低租金等措施。其次，對於已達可用狀態、並已訂有租約的不動產，保險公司可提供承租戶相關租金協助措施，並依處理原則向金管會專案報核，適用期間至2021年6月30日止。保險公司可依實際降租作業的辦理程序，採事後報核方式辦理。

最後，申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間可不納入應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，意即至明年6月底前，不需達到每月出租率逾六成、最低年化收益率應達2.095％的規定門檻，以利保險業者與承租戶協商協助措施。

壽險業 保險 金管會

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