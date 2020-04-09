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公股銀行紓困排行榜敬陪末座 兆豐：銀行屬性不同

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

立委賴士葆今（9）日上午在立法院財委會公布公股銀行紓困排行榜，結果兆豐銀行受理件數26件，核准件數4件，為最少；對此，兆豐銀行董事長張兆順解釋，因為兆豐銀行往來客戶以大企業為主，中小客戶較少。

賴士葆上午在財委會公布公股銀行的紓困排行榜，第一銀行受理件數357件，核准件數210件，核准率58.8％為最多，兆豐金控受理26件而已，賴士葆問，為何只核准4件？代表不是兆豐最官僚，就是最沒人緣，還是根本不配合政府紓困 ，所以人家都不找你？

張兆順表示，「我們非常配合政府」，但兆豐銀行屬性特殊，客戶以大企業較多 ，中小企業很少，因此中小企業來申請紓困的較少，但兆豐自辦紓困的非常多。

賴士葆又說，這表示兆豐是貴族銀行，貴族才能找你們，平民不能找你嗎？張兆順解釋，兆豐的分行較少，政策任務就是交通銀行和外匯銀行。

張兆順表示，兆豐銀行客戶整個加起來不到三商銀的一半，總客戶380萬家，中小企業客戶只有1.2萬家，紓困件數少是因為銀行屬性。

賴士葆建議金管會主委顧立雄，除了公股行庫之外，也要公布民營銀行的紓困狀況，讓大家知道是哪一家銀行在幫助企業。

顧立雄表示，民營銀行個別情況因為大小規模不一，客戶群也不一樣，單純以受理件數和金額比較，對小型銀行不公平，如果公布了，就會像兆豐的狀況。

兆豐銀行 賴士葆 張兆順

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