兆豐遭批政策紓困不夠力 張兆順喊冤：銀行屬性較特殊

立委賴士葆辦公室今（9）日整理八大公股紓困貸款辦理情況點出，截至6日，受理申請家數為26件、核准家數4件，均列八大公銀最後一名。兆豐銀董事長張兆順喊冤說，由於兆豐銀的屬性較為特殊，中小企業客戶原先就比較少，但在自辦紓困相當多，大部分都與大企業往來，透過銀行自有資金協助客戶紓困。

公股銀行配合政策紓困貸款動起來，賴士葆於財委會上點出八大公銀的成績，其中第一銀行核准件數最多，核准率超過50%，受到稱讚。不過，外匯專業行兆豐銀核准件數僅4件，遭立委痛批。除此，賴士葆甚至指出，此次紓困績效將作為財政部長蘇建榮五二零後是否續聘的考量因素。

賴士葆質疑兆豐銀是貴族銀行？張兆順表示，兆豐的分行本來就比較少，主要以外匯作為專長，不是不配合政府，現在針對客戶的紓困申請案，很快就會受理，但屬性上中小企業客戶本來就比較少，客戶總共不到三商銀一半；兆豐中小企業戶約12,000家，總共380萬家，比例約0.3%。

據財政部書面資料指出，截至6日，公股銀行辦理各部會紓困方案，受理申請達1,592戶，金額218.92億元，部分案件因尚待客戶補件等因素，審核中1,194戶，目前核准393戶、46.11億元。

除此之外，財政部9日祭出，調降今年國有非公用土地兩成租金，減輕小型企業或農地承租戶負擔。擁有許多房地產的公股銀行，目前有外租給民營企業的包括台銀、一銀、華銀及彰銀等，上述銀行董事長今日都表態，會跟進。