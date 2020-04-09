快訊

志村健真實遺產數字曝光 遺產誰繼承大哥回應了

因疫情無薪停職 昔月薪9萬飛機技師改當空調清洗工謀生

兆豐遭批政策紓困不夠力 張兆順喊冤：銀行屬性較特殊

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

立委賴士葆辦公室今（9）日整理八大公股紓困貸款辦理情況點出，截至6日，受理申請家數為26件、核准家數4件，均列八大公銀最後一名。兆豐銀董事長張兆順喊冤說，由於兆豐銀的屬性較為特殊，中小企業客戶原先就比較少，但在自辦紓困相當多，大部分都與大企業往來，透過銀行自有資金協助客戶紓困。

公股銀行配合政策紓困貸款動起來，賴士葆於財委會上點出八大公銀的成績，其中第一銀行核准件數最多，核准率超過50%，受到稱讚。不過，外匯專業行兆豐銀核准件數僅4件，遭立委痛批。除此，賴士葆甚至指出，此次紓困績效將作為財政部長蘇建榮五二零後是否續聘的考量因素。

賴士葆質疑兆豐銀是貴族銀行？張兆順表示，兆豐的分行本來就比較少，主要以外匯作為專長，不是不配合政府，現在針對客戶的紓困申請案，很快就會受理，但屬性上中小企業客戶本來就比較少，客戶總共不到三商銀一半；兆豐中小企業戶約12,000家，總共380萬家，比例約0.3%。

據財政部書面資料指出，截至6日，公股銀行辦理各部會紓困方案，受理申請達1,592戶，金額218.92億元，部分案件因尚待客戶補件等因素，審核中1,194戶，目前核准393戶、46.11億元。

除此之外，財政部9日祭出，調降今年國有非公用土地兩成租金，減輕小型企業或農地承租戶負擔。擁有許多房地產的公股銀行，目前有外租給民營企業的包括台銀、一銀、華銀及彰銀等，上述銀行董事長今日都表態，會跟進。

兆豐銀 賴士葆

延伸閱讀

稅捐稽徵法修正初審 稅款擔保品土地房屋入法

台銀人壽等董事長人選 蘇建榮：4月中之前公布

稅捐稽徵法修正 重大、惡意逃漏稅擬最高罰1億

惡意逃漏稅 最高罰金500萬

相關新聞

近130萬家中小企業沒跟銀行往來 藍委批紓困杯水車薪

「紓困2.0」目前整體共有7000億元貸款額度，其中針對中小企業有3000億元。立委今在財委會上痛批，中小企業有近130...

民銀金援紓困 看齊公股銀

紓困救產業不分公、民營，金管會日前邀集15家民營銀行會商達成二點共識，包括參考公股銀行辦理個人貸款降息措施，及對央行轉融通方案，民營銀行參照公股銀辦理相關企業貸款融通措施，金管會並發通函給所有民營銀行參考採行。

台幣名目匯率指數連九升

台北股匯走勢不同調。台股昨（8）日收盤大漲逾百點、收復萬點大關，新台幣匯率卻在美元買盤大出籠、中央銀行尾盤阻升下翻貶作收，終場貶值0.8分，收30.16元，終止連兩升，總成交量為14.16億美元。

高雄銀配發股利0.6元

高雄銀行昨（8）日舉行年度法說會，由總經理陳長義主持，揭露2019年全年稅前盈餘8.87億元，稅後純益7.74億元，雙創歷史新高，去年每股稅後純益（EPS）0.72元以及每股配發股利0.6元，則是近三年新高。

去年汽車竊盜險理賠 大減

2019年獲得最多汽車竊盜險理賠的車款是那一種？據保發中心統計，2019年約有207.7萬輛汽車投保竊盜損失險，共理賠134件，理賠總金額4,175萬元。其中哪種車款最常被偷？答案令人意外，不是法拉利、保時捷等豪華名車，而是TOYOTA。

一銀借款企業 從簡、從優、從速

為提供企業線上快速提出紓困貸款申請，第一銀行3月底率先推出「中小企業防疫紓困貸款平台」，企業戶於線上輸入聯繫資料和紓困需求後即完成申請，第一銀行將「從簡、從優、從速」處理，應用數位科技提升受理與審核效率來協助企業度過疫關。

民銀金援紓困 看齊公股銀

紓困救產業不分公、民營，金管會日前邀集15家民營銀行會商達成二點共識，包括參考公股銀行辦理個人貸款降息措施，及對央行轉融通方案，民營銀行參照公股銀辦理相關企業貸款融通措施，金管會並發通函給所有民營銀行參考採行。

出口商哭哭！3月台幣匯率指數攀高 報價競爭力衰退

根據台北外匯市場發展基金會最新統計，新台幣名目有效匯率指數連九升，3月升抵116.39，為2005年4月有紀錄以來、15...

哪種車款最需要投保竊盜險？答案跟你想的不一樣

哪種車款最需要投保汽車竊盜險？據保發中心統計，2019年約有208萬輛車投保竊盜損失險，共理賠134件，理賠總金額4,1...

會員制兒童帳戶 開戶數倍增

會員制兒童帳戶不只協助孩子建立理財觀念，還能提早建立兒童的同溫層，甚至連未來升學道路上，該參與的公益活動，以增加個人經歷，銀行都設想周到，協助打造兒童的核心素養。

教孩子理財 先贏在起跑點

面對詭譎的年金改革政策，加上少子化以及缺少人口紅利的狀態下，能自己備妥自己的退休金是最理想的狀態，趁早建立孩子的理財觀，將理財知識傳承給下一代，或許還不用等到大學畢業，小朋友們就已經坐擁百萬。

名家觀點／消失的美元流動性 企業債信危機再現

新冠肺炎疫情在3月後急速失控，重創全球經濟，隨之而來的是全球金融市場美元流動性急速惡化，不僅股、債、匯市均出現極大崩跌與波動，傳統避險資產黃金價格也大跌，美國國債市場殖利率更異常反彈，債券市場買賣價差急速拉大，一夕之間幾乎所有市場變得既無法流動也沒有流動性，國際美元指數獨強突破100大關，美元有如全球極缺的「口罩」般供應不足且緊張。

熱門新聞

主張政府紓困發現金 孫大千：應優先協助民眾度過難關

振奮！林百里攜手中鋼 發表12分鐘新冠病毒快篩試劑

無薪假最慘烈是這個行業 連金融保險也破蛋了！

一張照片看盡航空業的困境 機艙內空無一人僅載貨

東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

台灣、丹麥跨國合作 12分鐘測新冠肺炎準確率達9成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。