近130萬家中小企業沒跟銀行往來 藍委批紓困杯水車薪

「紓困2.0」目前整體共有7000億元貸款額度，其中針對中小企業有3000億元。立委今在財委會上痛批，中小企業有近130萬家沒有跟銀行往來過，紓困是「杯水車薪」、「力道不足」。

立法院財委會今請金管會主委顧立雄、財政部部長蘇建與八大公股銀行，針對「因應新冠肺炎疫情公股銀行辦理紓困貸款執行情形」。

立委曾銘宗詢問顧立雄，預計到年底企業紓困會承做多少案件？顧立雄回應，現在沒有辦法預估多少，「紓困2.0」整體7000億貸款額度是超前部屬，中小企業一般貸款額度不大，現行規模3000億(經濟部千億保方案加央行加碼融通2000億)應該可以因應，但中大型企業要用專案方式處理，像航空業就需要大筆資金。

曾銘宗再問，金管會是否了解中小企業有跟銀行往來家數有多少？顧立雄說，統計過中小企業貸款戶數，印象所及不到30萬家。

曾銘宗痛批，全台中小企業146萬家，其中有送信保的有11萬家，聯徵中心資料有18萬家，等於有近130萬家中小企業沒有跟銀行往來過，提7000億貸款根本沒有幫助，紓困是「杯水車薪」、「力道不足」。

顧立雄表示，過去沒有跟銀行往來的中小企業，現在貸款要付的利息可能多很多，現在有紓困幫忙，如果企業不知道怎麼跟銀行往來，有需要幫忙的，政府都會伸出援手。

根據金管會統計，全體銀行截至4月6日配合紓困共已受理申請352億元。顧立雄表示，這金額每天都有增加，委員關切是很多沒有跟銀行往來的中小企業，現在要讓經濟有保溫效果，錢要到達真正需要的人地方，紓困不是只有利息降低，也有利息補貼，甚至有措施直接補助到企業或勞工，貸款只是其中一項。

行政院政務委員龔明鑫4月7日在記者會上預估受惠企業有10萬家。顧立雄說，10萬家企業受惠，不只是單純的振興貸款，還有包含資金週轉、舊帶展延、銀行自貸等，「十萬家是可以作為目標的。」