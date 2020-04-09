快訊

志村健真實遺產數字曝光 遺產誰繼承大哥回應了

因疫情無薪停職 昔月薪9萬飛機技師改當空調清洗工謀生

富邦證券：ETN商品連結對應指數表現 投資人可多元因應

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，繼擴及韓、日後，又大幅蔓延至歐美國家，引起市場大恐慌，隨著美國疫情惡化，已經有多個州政府發出居家防疫令，使得美股大幅震盪，台股也跟著大起大落，儘管各國央行相繼採寬鬆貨幣或積極財政政策抵抗疫情可能帶來的經濟衝擊，但疫情帶來的不確定性依然相對高。

富邦證券表示，當行情不穩定時，投資人可以選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，例如ETN商品（指數投資證券商品），其優勢在於進入門檻低，報酬直接追蹤連結指數，且除管理費外無追蹤誤差，適合在混沌不明的市場持盈保泰，待全球疫情緩和後，股市回歸基本面再進行更為積極的選股操作。

指數投資證券全名是Exchange Traded Note，簡稱ETN，最初是由巴克萊銀行在2006年所發行30年期追蹤道瓊AIG商品指數的產品，是一項較新的金融商品創新，國際上有連結各式指數的ETN產品，而台灣則在2019年4月30日正式推出ETN產品上市櫃交易，富邦證券已發行了三檔ETN商品，分別為富邦特選大蘋果報酬指數ETN、富邦存股雙十等權重報酬指數ETN及富邦世代行動通訊報酬指數ETN，截至4月6日止總流通在外張數逾十萬張，總規模達4.34億元，總市占達81.68%。

富邦證券表示，目前三檔ETN所設定的追蹤題材都不相同，但發行的價格都是設定為5元，投資人僅須以少量的資金即可參與所對應的報酬指數表現，小額投資的概念適合各屬性投資人依自身需要配置並運用。

富邦特選大蘋果報酬指數ETN是以蘋果概念為題材，富邦存股雙十等權重報酬指數ETN則為存股策略，而最新一檔的世代行動通訊報酬指數ETN，簡而言之就是最新的5G概念題材，這些主題式ETN都可提供投資人作為不同的投資策略選擇，在疫情尚未緩和前，投資人可以善用ETN靈活配置，來參與對應指數的報酬。

指數投資證券（ETN）商品最大的特色即在於直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且連結報酬指數在除息時將各成分股股息滾入指數進行再投資，指數連續不間斷，報酬清楚呈現一目了然；而不配息的設計使投資人獲得稅負優勢，長期而言亦有效的使投資報酬極大化，另外ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

ETN 富邦 疫情

延伸閱讀

櫃買富櫃200指數講座 線上開講

統一MSCI指數ETN 存股利器

四檔ETN猛 周漲逾8%

ETN趨勢導航／四檔ETN猛 周漲逾8%

相關新聞

近130萬家中小企業沒跟銀行往來 藍委批紓困杯水車薪

「紓困2.0」目前整體共有7000億元貸款額度，其中針對中小企業有3000億元。立委今在財委會上痛批，中小企業有近130...

民銀金援紓困 看齊公股銀

紓困救產業不分公、民營，金管會日前邀集15家民營銀行會商達成二點共識，包括參考公股銀行辦理個人貸款降息措施，及對央行轉融通方案，民營銀行參照公股銀辦理相關企業貸款融通措施，金管會並發通函給所有民營銀行參考採行。

台幣名目匯率指數連九升

台北股匯走勢不同調。台股昨（8）日收盤大漲逾百點、收復萬點大關，新台幣匯率卻在美元買盤大出籠、中央銀行尾盤阻升下翻貶作收，終場貶值0.8分，收30.16元，終止連兩升，總成交量為14.16億美元。

高雄銀配發股利0.6元

高雄銀行昨（8）日舉行年度法說會，由總經理陳長義主持，揭露2019年全年稅前盈餘8.87億元，稅後純益7.74億元，雙創歷史新高，去年每股稅後純益（EPS）0.72元以及每股配發股利0.6元，則是近三年新高。

去年汽車竊盜險理賠 大減

2019年獲得最多汽車竊盜險理賠的車款是那一種？據保發中心統計，2019年約有207.7萬輛汽車投保竊盜損失險，共理賠134件，理賠總金額4,175萬元。其中哪種車款最常被偷？答案令人意外，不是法拉利、保時捷等豪華名車，而是TOYOTA。

一銀借款企業 從簡、從優、從速

為提供企業線上快速提出紓困貸款申請，第一銀行3月底率先推出「中小企業防疫紓困貸款平台」，企業戶於線上輸入聯繫資料和紓困需求後即完成申請，第一銀行將「從簡、從優、從速」處理，應用數位科技提升受理與審核效率來協助企業度過疫關。

民銀金援紓困 看齊公股銀

紓困救產業不分公、民營，金管會日前邀集15家民營銀行會商達成二點共識，包括參考公股銀行辦理個人貸款降息措施，及對央行轉融通方案，民營銀行參照公股銀辦理相關企業貸款融通措施，金管會並發通函給所有民營銀行參考採行。

出口商哭哭！3月台幣匯率指數攀高 報價競爭力衰退

根據台北外匯市場發展基金會最新統計，新台幣名目有效匯率指數連九升，3月升抵116.39，為2005年4月有紀錄以來、15...

哪種車款最需要投保竊盜險？答案跟你想的不一樣

哪種車款最需要投保汽車竊盜險？據保發中心統計，2019年約有208萬輛車投保竊盜損失險，共理賠134件，理賠總金額4,1...

會員制兒童帳戶 開戶數倍增

會員制兒童帳戶不只協助孩子建立理財觀念，還能提早建立兒童的同溫層，甚至連未來升學道路上，該參與的公益活動，以增加個人經歷，銀行都設想周到，協助打造兒童的核心素養。

教孩子理財 先贏在起跑點

面對詭譎的年金改革政策，加上少子化以及缺少人口紅利的狀態下，能自己備妥自己的退休金是最理想的狀態，趁早建立孩子的理財觀，將理財知識傳承給下一代，或許還不用等到大學畢業，小朋友們就已經坐擁百萬。

名家觀點／消失的美元流動性 企業債信危機再現

新冠肺炎疫情在3月後急速失控，重創全球經濟，隨之而來的是全球金融市場美元流動性急速惡化，不僅股、債、匯市均出現極大崩跌與波動，傳統避險資產黃金價格也大跌，美國國債市場殖利率更異常反彈，債券市場買賣價差急速拉大，一夕之間幾乎所有市場變得既無法流動也沒有流動性，國際美元指數獨強突破100大關，美元有如全球極缺的「口罩」般供應不足且緊張。

熱門新聞

主張政府紓困發現金 孫大千：應優先協助民眾度過難關

振奮！林百里攜手中鋼 發表12分鐘新冠病毒快篩試劑

無薪假最慘烈是這個行業 連金融保險也破蛋了！

一張照片看盡航空業的困境 機艙內空無一人僅載貨

東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

台灣、丹麥跨國合作 12分鐘測新冠肺炎準確率達9成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。