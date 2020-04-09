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民銀金援紓困 看齊公股銀

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

紓困救產業不分公、民營，金管會日前邀集15家民營銀行會商達成二點共識，包括參考公股銀行辦理個人貸款降息措施，及對央行轉融通方案，民營銀行參照公股銀辦理相關企業貸款融通措施，金管會並發通函給所有民營銀行參考採行。

疫情衝擊企業，行政院陸續推出各種紓困措施，但立委仍不斷接到企業反映銀行不配合，立法院財委會今（9）日邀請金管會、財政部及公股銀行專案報告疫情紓困銀行執行情況。

財政部強加要求公股銀行全面配合，民營銀行動向受關注，金管會表示，已在上月24日邀集15家民營銀行與會研商，達成兩點共識。

包括第一，針對受疫情影響的個人，民營銀行將採取主動關懷，參考公股銀行辦理個人貸款降息措施。

公股銀行辦理個人貸款降息措施，主要包括個人貸款部分，對中央銀行降息1碼，放款利率應充分反映。

自用住宅貸款部分，則是1,000萬元以內部分，4月1日起，再降1碼，共減2碼，期限至今年9月30日止。

信用卡、信貸及車貸等住宅貸款外的消費性貸款，在各銀行歸戶後1,000萬元以內部分，4月1日起，再降2碼，共減3碼，期限至今年9月30日止。

第二，對於央行轉融通方案，出席的民營銀行均有意願參照公股銀行，辦理相關企業貸款融通措施。

依央行轉融通方案，銀行對新承做中小企業放款，如送信保基金保證達九成以上者，由信保基金控管在每戶200萬元額度內，放款年利率不超過1%。

如不送信保基金，而由各銀行自行徵提擔保品者，放款年利率不超過1.5%。

央行轉融通方案，從4月1日起，為期一年。

據了解，金管會也在日前發函給所有銀行，「道德勸說」銀行，參考上述兩點共識，協助受疫情影響而發生營運困難的產業及個人度過難關，並儘速轉知各分支機構。

有意願參考辦理降息的民營銀行，金管會也要求在4月10日前，將其配合措施公告在網站。

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