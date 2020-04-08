出口商哭哭！3月台幣匯率指數攀高 報價競爭力衰退

根據台北外匯市場發展基金會最新統計，新台幣名目有效匯率指數連九升，3月升抵116.39，為2005年4月有紀錄以來、15年新高水準，這代表，新台幣匯率近期升幅遠遠超前主要貿易對手國。

該資料顯示，3月新台幣實質有效匯率指數連兩漲至94.39，為今年新高，新台幣實質有效匯率指數上升，代表我國出口國際報價競爭力下滑。

受新冠肺炎疫情擴大衝擊，市場避險風氣迅速升溫、海外資金紛紛轉進美元避風頭。央行統計顯示，3月星元重貶1.97%，人民幣也貶值1.09%，新台幣匯率卻是逆勢升值0.25%，相較於主要貿易對手國韓元貶值0.02%強勢許多，進而導致新台幣匯率指數創下新高紀錄。

「台灣疫情控制相對得宜，加上台股有高殖利率題材支撐，台北股匯市相較亞洲鄰國表現更為抗跌強勢，是新台幣匯率相對堅挺的主因」，匯銀主管說。

另外，台北股匯今（8）日走勢不同調，台股收盤大漲逾百點、收復萬點大關，新台幣匯率卻在美元買盤大出籠、中央銀行尾盤阻升下翻貶作收，終場貶值0.8分，收30.16元，終止連兩升，總成交量為14.16億美元。

回顧今日盤中，台股強勢大漲並成功站上萬點，新台幣匯率盤中一路強勢升值，最高升抵30.078元，最多升值7.4分；不過，匯價逢高，政府基金、壽險海外投資、購油需求等買匯需求依序出籠，加上央行尾盤施以調節，新台幣匯率終場以微幅貶值報收。

「老大（指央行）尾盤拉下匯價，頗有示警意味，要大家不要過於放肆炒作新台幣匯率」，匯銀主管說。

匯銀主管估計，短期內，新台幣匯率仍將位於30~30.3元區間震盪整理，儘管盤中仍有重返「29」字頭的機會，但在央行鎮守收盤價下，新台幣匯率要大幅且快速升值的機率仍低。