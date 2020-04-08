快訊

如何自保？她憶和平醫院封院：口罩洗手外 最重要有4件事

疫情中姍姍來遲的WHO：如何課責失職的國際組織？

開放銀行新突破 iCard.AI與政大發布信用卡新平台

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

開放銀行(open banking)又有新服務亮點，如何找到最個人化的信用卡?如何聰明用卡?未來都可以一指搞定了。政治大學金融科技國際產學聯盟與其第三方服務業者會員iCard.AI今（8）日共同發布提供消費者搜尋和比較信用卡及信用貸款服務平台。

全球最受關注的金融科技新變革－開放銀行(open banking)，在台灣也被高度期待。金管會將開放銀行進展分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段。iCard.AI結合其AI技術能力，與開放銀行公開資料，即時更新全台灣信用卡優惠，累積共7,000商家，超過20,000筆信用卡優惠，已成為全台信用卡最完整資料庫。

iCard.AI將信用卡優惠分類到30多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者。消費者甚至可以用自然語言詢問，輕鬆搜尋比較最新信用卡優惠、完整權益。

舉例，消費者直接詢問以下問題，馬上可以得到解答：

「無腦神卡是哪張」

「最強首刷禮是哪張」

「美食外送刷哪張」

「追劇享樂刷哪張」

iCard.AI共同發起人張嘉臨說：「iCard.AI是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，我們將公開資料，利用AI提供消費者『有用、好用、信用』的服務。目的是達到個人化服務，使每個消費者能找到最適合的金融服務。」

iCard.AI目前與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過200萬張的前六大銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行和花旗銀行。

政治大學金融科技國際產學聯盟一直是台灣開放銀行的重要推動者，「開放銀行創新實驗室」自成立以來，致力引入國際開放程式介面(open API)之成功經驗，並蒐集銀行與第三方服務業者(TSP)之需求，協助台灣業者透過開放銀行open API模式，提供更多元的創新服務，提升消費者體驗，加速落實普惠金融。

政治大學金融科技國際產學聯盟營運長王儷玲說：「很高興看到開放銀行第一階段上線後，第三方服務業者iCard.AI能提供讓消費者有感的加值服務。我個人使用iCard後，對幾張信用卡之加值服務與回饋機制很心動，很想申請。」未來政大也將與iCard在開放銀行的創新情境上，與銀行合作共同導入更多貼心的新服務。

iCard.AI將攜手多家銀行共同行銷，於即日起到6月30日止有多項透過iCard.AI通路限定信用卡新戶申請加碼優惠。

信用卡 金融科技 玉山銀行

延伸閱讀

新冠肺炎防疫減少接觸 雲林戶政推12項方式繳納規費

消費力減弱 刷卡額首見衰退

玉山雙卡助攻 上月稱王

疫情衝擊消費力？國人前2月刷卡金額 史上首見衰退

相關新聞

哪種車款最需要投保竊盜險？答案跟你想的不一樣

哪種車款最需要投保汽車竊盜險？據保發中心統計，2019年約有208萬輛車投保竊盜損失險，共理賠134件，理賠總金額4,1...

會員制兒童帳戶 開戶數倍增

會員制兒童帳戶不只協助孩子建立理財觀念，還能提早建立兒童的同溫層，甚至連未來升學道路上，該參與的公益活動，以增加個人經歷，銀行都設想周到，協助打造兒童的核心素養。

教孩子理財 先贏在起跑點

面對詭譎的年金改革政策，加上少子化以及缺少人口紅利的狀態下，能自己備妥自己的退休金是最理想的狀態，趁早建立孩子的理財觀，將理財知識傳承給下一代，或許還不用等到大學畢業，小朋友們就已經坐擁百萬。

美元強勢、資金外逃 中國外匯存底驟降

亞洲各國央行陸續公布3月外匯存底變化，其中，中國人民銀行外匯存底大減460億美元，餘額降至3兆606億美元，下滑幅度遠超...

元大集團攜手家扶 建構兒保防護網

元大金控暨元大文教基金會長期投入兒少關懷領域，響應家扶基金會「用愛包圍受虐兒」計畫，自2012年起擔任合作夥伴，整合集團...

外匯存底 連10月創新高

受到新冠肺炎疫情影響，金融市場恐慌情緒升溫，外資大舉匯出台股，金管會昨公布三月外資淨匯出達一○三點八九億美元，約合新台幣三二二○億元，匯出金額創單月歷史新高；但新台幣卻逆勢升值。央行昨公布三月外匯存底達四八○三點八五億美元、連十個月創新高。

玉山金、元大金 Q1獲利下滑

玉山金控、元大金控昨（7）日率先公布今年第1季獲利，受到新冠肺炎疫情延燒全球的干擾，資本市場大幅波動，玉山金、元大金首季獲利也均較去年同期衰退，3月單月表現也較2月退步，累計第1季每股稅後純益（EPS），玉山金為0.39元，元大金為0.37元。

金融業是否配息 自行考量

因應疫情衝擊，英國監理機關日前要求幾家大型銀行停發去年及今年的股息，以利銀行保留資金應付疫情，金管會銀行局副局長黃光熙昨（7）日表示，金管會不跟進，銀行是否配息由金融機構自行考量。

國際板債贖回 首季逾6,000億

疫情打擊下，經濟受創，各國掀起降息風，加速推動國際板債券提前贖回潮，保險局最新統計顯示，截至2020年首季為止，有55檔國際板債遭提前贖回，累計總金額高達203.35億美元，折合新台幣約6,131億元。

無薪假重創購屋換屋信心 Q2房屋建築貸款受衝擊

金融研訓院昨（7）日公布3月銀行高階主管指數（BEI），調查發現，國內銀行業高階主管預估後續企業無薪假危機已經進一步衝擊民間購屋換屋信心，未來第2季購屋以及建築貸款餘額恐將受到影響，持續關注下半年疫情發展，假設趨緩，超低利率對房地產市場刺激效應是否顯現將備受關注。

銀行營運情勢 恐趨嚴峻

金融研訓院昨（7）日公布3月銀行高階主管指數(BEI)，受到新冠肺炎疫情影響，3月綜合指數以及經營面指數均創下2014年BEI調查以來的歷史低點，分別為42.4以及45.5，如果4月經營面指數持續跌落至50以下，國內銀行業恐面臨調降主要業務營運量以及目標的壓力。

提振消費 公股銀擴大資本支出

為刺激國內經濟，公股銀行衝第一，出錢出力，搶救內需，財政部上周要求各家公股銀行應增加資本支出預算，較原定預算增加一成。據悉，若本月董事會通過此預算案，今年度將有230億元的銀彈投入消費市場，以提振國內消費動能。

熱門新聞

救133.5萬名脆弱勞工！勞動部補助3萬給自營業者

疫情擴散 國銀傳出大陸踩雷

為何不發現金改發酷碰券？ 網曝關鍵主因：不意外

振奮！林百里攜手中鋼 發表12分鐘新冠病毒快篩試劑

主張政府紓困發現金 孫大千：應優先協助民眾度過難關

紓困…50萬勞工可貸10萬 補貼首年利息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。