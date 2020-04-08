開放銀行新突破 iCard.AI與政大發布信用卡新平台

開放銀行(open banking)又有新服務亮點，如何找到最個人化的信用卡?如何聰明用卡?未來都可以一指搞定了。政治大學金融科技國際產學聯盟與其第三方服務業者會員iCard.AI今（8）日共同發布提供消費者搜尋和比較信用卡及信用貸款服務平台。

全球最受關注的金融科技新變革－開放銀行(open banking)，在台灣也被高度期待。金管會將開放銀行進展分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段。iCard.AI結合其AI技術能力，與開放銀行公開資料，即時更新全台灣信用卡優惠，累積共7,000商家，超過20,000筆信用卡優惠，已成為全台信用卡最完整資料庫。

iCard.AI將信用卡優惠分類到30多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者。消費者甚至可以用自然語言詢問，輕鬆搜尋比較最新信用卡優惠、完整權益。

舉例，消費者直接詢問以下問題，馬上可以得到解答：

「無腦神卡是哪張」

「最強首刷禮是哪張」

「美食外送刷哪張」

「追劇享樂刷哪張」

iCard.AI共同發起人張嘉臨說：「iCard.AI是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，我們將公開資料，利用AI提供消費者『有用、好用、信用』的服務。目的是達到個人化服務，使每個消費者能找到最適合的金融服務。」

iCard.AI目前與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過200萬張的前六大銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行和花旗銀行。

政治大學金融科技國際產學聯盟一直是台灣開放銀行的重要推動者，「開放銀行創新實驗室」自成立以來，致力引入國際開放程式介面(open API)之成功經驗，並蒐集銀行與第三方服務業者(TSP)之需求，協助台灣業者透過開放銀行open API模式，提供更多元的創新服務，提升消費者體驗，加速落實普惠金融。

政治大學金融科技國際產學聯盟營運長王儷玲說：「很高興看到開放銀行第一階段上線後，第三方服務業者iCard.AI能提供讓消費者有感的加值服務。我個人使用iCard後，對幾張信用卡之加值服務與回饋機制很心動，很想申請。」未來政大也將與iCard在開放銀行的創新情境上，與銀行合作共同導入更多貼心的新服務。

iCard.AI將攜手多家銀行共同行銷，於即日起到6月30日止有多項透過iCard.AI通路限定信用卡新戶申請加碼優惠。