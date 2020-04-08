美元強勢、資金外逃 中國外匯存底驟降
亞洲各國央行陸續公布3月外匯存底變化，其中，中國人民銀行外匯存底大減460億美元，餘額降至3兆606億美元，下滑幅度遠超出預期，反映過去一個月資金抽離的幅度及非美貨幣的貶值效應，尤其中國人行持有美元的比率略低，應該是造成外匯存底變動較大的原因之一。
國內大型法人機構表示，南韓央行的外匯存底亦較上月減少90億美元，創下有史以來的單月最大跌幅，主要反映外資逃離的情勢；相較之下，台灣的表現相對穩健，外匯存底仍較上月小增7億美元，餘額升至4,803.8億美元，與南韓的3,898億美元相較高出許多。
3月外資大舉匯出逾百億美元，但受惠於國內投資人的資金逆勢回流之賜，外匯存底不減反增，也印證了過去一個月來新台幣匯價相對穩定的趨勢。
展望後市，鑒於美歐的疫情仍在高峰，未來兩周金融市場的動盪難免，預料短期內國際美元仍將偏強，相關資金流向的趨勢，將讓新台幣穩定在30~30.5元的區間內震盪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言