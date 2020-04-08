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美元強勢、資金外逃 中國外匯存底驟降

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
美歐的疫情仍在高峰，未來兩周金融市場的動盪難免，預料短期內國際美元仍將偏強。 圖／Ingimage
美歐的疫情仍在高峰，未來兩周金融市場的動盪難免，預料短期內國際美元仍將偏強。 圖／Ingimage

亞洲各國央行陸續公布3月外匯存底變化，其中，中國人民銀行外匯存底大減460億美元，餘額降至3兆606億美元，下滑幅度遠超出預期，反映過去一個月資金抽離的幅度及非美貨幣的貶值效應，尤其中國人行持有美元的比率略低，應該是造成外匯存底變動較大的原因之一。

國內大型法人機構表示，南韓央行的外匯存底亦較上月減少90億美元，創下有史以來的單月最大跌幅，主要反映外資逃離的情勢；相較之下，台灣的表現相對穩健，外匯存底仍較上月小增7億美元，餘額升至4,803.8億美元，與南韓的3,898億美元相較高出許多。

3月外資大舉匯出逾百億美元，但受惠於國內投資人的資金逆勢回流之賜，外匯存底不減反增，也印證了過去一個月來新台幣匯價相對穩定的趨勢。

展望後市，鑒於美歐的疫情仍在高峰，未來兩周金融市場的動盪難免，預料短期內國際美元仍將偏強，相關資金流向的趨勢，將讓新台幣穩定在30~30.5元的區間內震盪。

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