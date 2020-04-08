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元大集團攜手家扶 建構兒保防護網

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大響應家扶基金會「兒保好鄰居」計畫 圖／元大金控提供
元大響應家扶基金會「兒保好鄰居」計畫 圖／元大金控提供

元大金控暨元大文教基金會長期投入兒少關懷領域，響應家扶基金會「用愛包圍受虐兒」計畫，自2012年起擔任合作夥伴，整合集團資源，以實際行動共同推廣「兒保好鄰居」活動。

元大金控為唯一響應該活動的金融業者，結合旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等子公司，藉由自媒體宣導協助兒少保護，透過全台305個營業據點強化通報系統，一旦有人通報，元大同仁將立即撥打113保護專線、110通知警察或與各縣市政府社會局聯繫，從每個據點擴散到社區形成一個點線面的安全網。

元大善用營業據點密集的優勢，同時藉由社群媒體、自動提款機操作介面、信用卡對帳單等自媒體宣傳兒少保護資訊，充分發揮虛實整合效益，建立完善的通報管道。

除了提供家扶基金會各類活動與資源贊助、讓孩子在物質上不致匱乏，元大集團更號召同仁一起投入公益，擔任活動志工，倡議社會責任理念並實踐聯合國永續發展目標（SDGs），強調積極主動作為的重要性，呼籲勇於適時通報才能有效減少兒少受虐憾事發生。

家扶基金會執行「兒保好鄰居」計畫，強調從家庭、社區鄰里著手，即時找到潛在需要服務的兒少，透過與當地的商家合作，建構安全保護網，使家扶基金會兒少保護預防工作更臻健全與完善。

元大金控暨元大文教基金會秉持「公益，是不斷堅持的付出」的理念，積極投身社會公益，以不懈怠的精神實踐公益，鼓勵並幫助需要的團體，期盼元大的拋磚引玉，未來能有更多的志同道合夥伴加入，吸納更多愛心力量，為優秀的下一代貢獻心力，共同守護孩子，對台灣這塊土地注入更多養分與能量，打造更有溫度的社會。

元大金控 家扶基金會

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