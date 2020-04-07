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國內銀行高階主管預估疫情未達高峰 台股不樂觀

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

金融研訓院今（7）日公布3月最新BEI-綜合指數，綜合指數及經營面指數均創下BEI調查以來的歷史低點。研訓院表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國內銀行高階主管目前最關切的變因，已經從「供應鏈斷鏈」轉為「供給端及市場需求端雙邊中斷的程度與衝擊」，對台股未來三個月走勢也不樂觀。

金融研訓院3月BEI-綜合指數編製結果分數為42.2，較2月指數53.4下降20.9％；其中BEI-經營指數分數為45.5，較2月指數54.8下降16.9%。綜合指數及經營面指數，都是2014年此指數編製以來的歷史低點。

BEI-市場面指數分數為27.1，較2月指數46.9較上月大幅下降42.2％，其中以新台幣利率走勢變動幅度最大，下降80.09%；其次為股價指數下降64.24%；房地產市場下降29.02%；匯率走勢下降3.85%。

新冠疫情擴散已衝擊全球經濟，金融研訓院指出，國內銀行高階主管目前最關切影響今年銀行業獲利的因素，已經從「供應鏈中斷的程度與衝擊」轉為「供給端、需求端雙邊中斷的程度與衝擊」，企業授信戶面臨的不僅是來自供應鏈生產及訂單減少的衝擊，還有來自消費者市場需求減少的壓力。

隨著疫情延燒，國銀高階主管認為，全球經濟復甦將延後至第三季，我國上半年進出口及經濟成長皆不樂觀，由於為阻止疫情擴大，限制經濟活動已「無可避免」，期待政府能夠持續推出相關紓困配套及景氣刺激措施來彌補。

關於利率，國銀高階主管對走勢看法大幅下跌至個位數，創下BEI調查編製以來的歷史新低。國銀高管預估各國央行仍可能繼續降息，國內公債殖利率仍有下跌空間，房貸將成為公民營銀行授信產品兵家必爭之地，短期市場競爭激烈。

股市方面，由於國內上市金融類股今年以來跌幅高達18.2%，加上後續央行可能還有降息空間，以及國內外授信戶信用風險成本升高，OPEC+石油減產協議能否成局尚在未定之天，加上美國總統川普對國內減產仍不表態，及新冠肺炎疫情重創石油需求，企業面臨經營困境，民間消費緊縮等負面訊息逐漸顯現，市場避險情緒持續至第二季，國銀高管對未來三個月的金融類股及整體股市表現並不樂觀。

針對匯市，國銀高階主管預估台股高殖利率仍將吸引國際資金，加上台商資金持續回流效應，新台幣仍將相對主要亞洲貨幣維持穩定，對未來3個月新台幣匯率仍維持略偏升值看法。

房市部分，數據顯示2月疫情對房市衝擊尚不明顯，但是國銀高管認為第二季受到歐美疫情大幅蔓延影響，觀望氣氛大增、房屋交易量減少，企業無薪假危機也衝擊民間購、換屋信心，未來第二季購屋及建築貸款餘額均將受到影響。

疫情 新台幣

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