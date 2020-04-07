零逾放破功疫情爆發後 首見國銀大陸分行踩雷

金管會昨天公布國銀逾放與獲利，受到新冠肺炎疫情影響，市場關心國銀在大陸分行狀況，一月國銀大陸分行才出現全面「零逾放」的好成績，僅維持一個月，二月再度出現國銀在大陸踩雷，這也是疫情爆發後首度出現國銀大陸踩雷案。

疫情今年初在大陸爆發，當時市場關注大陸經濟衰退，陸企陸續爆出違約問題，恐導致國銀在大陸逾放增加。據金管會上月公布，一月國銀所有大陸分行逾放比率全為零，是兩年多來首見。

但此情形僅維持一個月，據金管會昨最新公布，二月出現合庫銀逾放二點六一億元。銀行局表示，此逾放是一個大陸企業自貸案，因大陸經濟成長放緩，資金周轉出現問題。

此外，受疫情影響，金融市場自今年初以來就大幅波動，國銀的金融資產評價淨利縮減，導致國銀今年前二月全行稅前盈餘年減二十一點八億元、年減百分之三點四。其中又以國內總分行獲利年減二十七點三億元最多，光金融資產評價利益一年就縮減高達一百二十八億元。

疫情也導致國人不外出消費，二月份信用卡簽帳金額二一八四億元，較上月減少五百四十七億元，也比去年同期減少六十七億元；電子支付的消費金額也出現衰退，年減百分之十六。銀行局官員預估，三月受疫情影響衰退情況會更明顯。