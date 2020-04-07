疫情衝擊消費力？國人前2月刷卡金額 史上首見衰退

新冠疫情效應，民眾出門消費力道減弱，據金管會最新統計，我國國人信用卡今年累計前2月刷卡金額4,914億元，年減達到2.3%，出現史上首見衰退情況，顯示疫情效應已逐漸衝擊到金融本身。

銀行局今（7）日公布最新信用卡、電票電付業務資訊，其中國人信用卡刷卡已連續二個月衰退，2月刷卡金額2,184億元，較元月衰退二成，雖然元月一般有刷卡繳保費及春節等季節性因素，但是加總一、二月後，累計前二月金額仍出現史上首次衰退。

銀行局官員解釋主要有三個原因，一是今年元月逢農曆過年，銀行業者有推促銷活動，加上繳保費及旅遊旺季，因此相對基期較高，此外2月工作天數也比較少，最後銀行業者自己也坦承，確實已有部份受到新冠疫情影響，民眾不出門，或大幅減少餐廳聚會，連帶使得信用卡刷卡金額明顯減少，且一個月比一個月來得少。

近年來，國人信用卡消費年年創史上新高，2019年一整年更刷出3.22兆元的佳績，年成長11.9%，也替國內發卡銀行賺進大筆的手續費收入。不過2020一開春就傳來壞消息，較2019年累計前2月還有5,030億元水準，雖然衰退幅度不大，但是年年成長的趨勢卻嗄然而止，反而出現逆成長，已出現警訊。

據金管會最新統計，無論是2019年或是2018年前二月刷卡金額都有12.68%與15.65%，但今年前二月就出現逆成長。雖然近期許多銀行發卡機構都努力推廣「宅經濟」消費，包括電商、網路平台等，也就是線上刷卡消費、然後銀行提供消費者加碼回饋，但民眾心態保守，加上出國減少，3月能否出現逆轉，市場仍有疑慮，恐怕將衝擊今年銀行業的手續費收入表現。

此外，就個別發卡銀行來看，今年2月的「刷卡王」首度由玉山銀凌駕國泰世華，拿下卡王寶座，其刷卡金額為338.15億元，僅以6億餘元之差氣走國泰屈居第二，排名第三名依舊是中國信託的326.13億元。

玉山銀同時以8.68萬張榮登「發卡王」，台北富邦銀退居第二名，剩7.69萬張，中國信託排第三。