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瞄準居家布置商機！創業家打造「居家新美學」專區

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
生活市集瞄準居家佈置商機，今天宣布推出「居家新美學」專區，精選客廳家具、臥室寢具、居家燈飾等近300項人氣爆品，全面免運下殺三折起。圖／創業家提供
生活市集瞄準居家佈置商機，今天宣布推出「居家新美學」專區，精選客廳家具、臥室寢具、居家燈飾等近300項人氣爆品，全面免運下殺三折起。圖／創業家提供

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，許多民眾長時間宅在家防疫或進行自主健康管理與居家隔離，傾向藉由居家佈置、家具換新等方法讓心情更放鬆，帶動相關商品買氣崛起。創業家兄弟（8477）觀察指出，旗下生活市集自疫情於1月下旬爆發後，帶起一波宅經濟商機，更挹注居家家飾及傢俱品類第1季銷量年增兩成。

瞄準居家佈置商機，創業家今（7）日宣布於生活市集推出「居家新美學」專區，精選客廳家具、臥室寢具、居家燈飾等近300項人氣爆品，全面免運下殺三折起，並針對室內收納、浴廁妝點等重點主軸，分別推出「全民收納王」、「小浴室大質感」等兩大專區，囊括廚房收納、客廳收納、衛浴佈置等數百樣夯品，祭出當月下殺價搶市。

另外，創業家同步祭出「生活瘋省榜」、「全家取貨登記送『全家鮮榨果汁』」、「刷指定信用卡最高回饋15%」等多重好康優惠方案，期望在防疫關鍵期間，秉持提供消費者最優質購物體驗的目標，讓廣大用戶宅家採購買到最優惠。

綜觀居家新美學專區商品近一個月買氣，創業家指出，寢具床墊、居家家飾、大型家俱櫃子等分別躍升三大熱銷品類，其中寢具、居家收納櫃皆以3,000元有找的實惠品項最受青睞，如登上近一月人氣冠軍的「舒壓竹炭抗菌記憶床墊」，近一周整體銷量較前週爆增2.3倍。

此外，近期正值防疫警戒時期，不少民眾亦傾向在飲食上補充營養成分、強化身體能量，創業家看準消費者需求，4月亦攜手全家便利商店推出全家取貨登記送「全家鮮榨果汁」，即日起至4月27日，於生活市集網站下單消費，並使用全家店取服務取貨成功，即可至指定頁面登記獲得限量全家鮮榨果汁。

全家便利商店 創業家兄弟 果汁

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