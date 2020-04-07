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去哪裡找近2%的美元存款 渣打、星展限時推出

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

球金融市場面臨波動，許多投資人仍尋覓兼具投資屬性及固定收益的美元優利存款，儘管Fed針對利率已經連降6碼，但銀行仍針對各自資金需求，拋出利率超過1%的美元存款專案，渣打和星展近期都有類似的短期方案推出。

儘管為因應新冠肺炎疫情的衝擊，美國聯準會日前祭出零利率，調降基準利率目標區間至0~0.25%的水準，更進一步宣布啟動無限量化寬鬆貨幣政策；隨著全球各國央行也相繼採取降息寬鬆措施，美元相對需求仍然存在，加上美元具有避險貨幣特質，投資人仍可適時均衡布局，將資產做多元化配置。

渣打銀行推出美元優利活存專案「高利樂活」美元活存加碼專案，於活動期間（ 2020年4月1日起至2020年6月30日止）完成登錄，活存帳戶新增月平均餘額達1萬美元以上，可享年息0.6%；達5萬美元以上，可享年息1.3%；若達10萬美元以上，則可享有優惠年息1.6%。

渣打表示，全新客戶額外0.1%優惠年利率，線上換匯滿額者，可再享加碼0.1%優惠年利率，合計專案年利率最高可達1.8%。

星展銀行則是即日起4月30日，針對美利滿滿美元定存專案推出一個月期固定年利率2.3%專案，專案額度為等值新台幣25億元，額滿即止。

渣打銀行 美國聯準會

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