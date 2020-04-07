美元強勢 新台幣中長期需觀察美歐貨幣政策動向
國際美元走勢強勁，年初至今美元指數漲幅超過4%，主要貨幣中僅日圓維持平盤格局，其餘貨幣都呈現大幅下挫，其中，歐元與英鎊分別下跌3.7%、7.5%，至於新興市場貨幣的跌幅更大，尤其是債信較差的拉美及新興歐洲等地區。
法人機構表示，相較之下，亞洲貨幣的跌幅較輕，除印尼盾之外，跌幅都僅達個位數，主因可能於人民幣匯價相對穩定有關，中國人行的中間價雖有貶值，但幅度有限，且不輕易調降指標利率，顯示其穩定匯率的政策態度。
至於新台幣匯價的跌幅更小，年初至今僅小跌0.6%，春節過後至今的跌幅也不到1%，主因在於國際金融動盪之際，國人部份海外資金回流，當中包括金融投資與直接投資，抵銷外資大量匯出的不利影響，以致匯價走勢相對平穩。
展望後市，短期內匯價仍將呈現平穩格局，靜待疫情乃至於金融市場的發展，中長期則需視美歐的貨幣政策動向，若仍延續目前的極度寬鬆格局，則目前跌深的其他亞洲貨幣勢必回升，將帶動新台幣隨之走強。
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