快訊

花蓮通緝犯劫偵防車開走！ 港警總隊「丟人又丟車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假11景點示警 8銀行緊急總動員推防疫措施

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山銀、中信金、永豐金控、將來銀行、渣打銀、星展銀、花旗銀以及滙豐（台灣）商業銀行都表示，已經在5日調查了解曾經前往11個熱門景點員工，並給出防疫措施。

中信金回應，中信金控轄下各單位即日起今年4月17日止，同仁或同住者於清明連假期間如有至國家級警訊通知之11個熱門景點，可實施居家辦公，若分行端無法實施居家辦公，得視人力實際調度情況調整，統計約有500名同仁將因此調整上班型態，但公司相關業務不受影響。有關居家辦公的同仁，建議自主管理其健康情況，不得與客戶接觸或進出公眾場所。

此外，中信金控控到班之同仁即日起至今年4月17日止於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁盡可能降低業務接觸，公司將持續視疫情情況啟動彈性上班政策及其他配套措施。

玉山銀行回應，曾前往該11景點員工，若出現感冒、發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失或其他不適狀況，將配合主管機關政策，讓同仁視情形在家休息或居家辦公。若曾前往景點但未出現相關症狀，亦提醒落實自主健康管理防疫措施，包含上班期間全程配戴口罩、避免長時間交談、不與其他同仁共同用餐等。

永豐金控表示，對去過11景點的員工，已要求員工自主健康管理，務必戴上口罩上班，並勤洗手、定時量測體溫、保持社交距離。

將來銀行回應，配合疫情中心政策進行相關規範；若有發燒、咳嗽、呼吸道症狀需在家休息者可申請在家工作，並通報行內後進行自主健康管理；全行推行數位會議，及避免所有不必要之國內外行程。

同仁在辦公室、電梯等公共空間遵守「社交距離」基本原則，且需全程配戴口罩。清明連假期間有1名員工途經11個風景熱點區，另1名員工的家屬有與風景熱區人員接觸，前揭2員於6日起開始居家辦公14天。

渣打銀表示，假設同仁與同住親友曾經到訪過11個景點，須主動回報部門主管，並啟動居家辦公或居家健康自主管理14天，期間不可進入辦公室，也避免出入公共場所。並要求員工加強落實自主健康管理，包括辦公室內全天配戴口罩，進出辦公室量測體溫，注意手部清潔與消毒。如同仁有身體不適，須返家或就醫，暫時勿進辦公室。

花旗銀表示，若同仁或同住親友於連假期間曾前往上述景點者，從返回日起，進行居家辦公14天；也建議員工上班時請全程戴口罩，以保護自己與其他人的健康。

星展銀則最嚴格，4月6日起，全體員工上班須全程配戴口罩，並於全台分行以引導和標示等方式，協助來行客戶維持安全社會距離。假設員工曾經前往11個警示景點或接觸過前往11個警示景點之親友，均改為居家辦公，同時進行自主健康管理14天，至4月20日再回到辦公室上班。

滙豐（台灣）商業銀行則表示，若在清明連假期間有前往中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點，6日先行在家工作。而今早疾病指揮中心建議民眾，若曾於清明連假出入人潮擁擠處，應自主健康管理14天。

新光金控則表示，自1月底起即已暫停所有員工海外出差行程，新光醫院更早在1月23日武漢封城隔天，1月24日就由侯勝茂院長（前衛生署長）通令醫護人員不准出國。新光關係機構也早於多年前，即規範所有關係機構管理階層，不論公務或私人旅遊，出國行程皆需事先報備且經核可，並建立好代理人制度。

近期國內確診個案多為境外移入，新光金控強烈呼籲所有同仁支持政府防疫政策，取消出國旅遊行程，以確保個人及家人健康及安全，未來也將持續全力配合中央政府進行各項防疫工作。

為確保投資人及保戶權益，新光金控及各子公司已於2月開始執行異地備援及BCP營運持續計畫（Business Continuity Plan），建立職務代理及移地辦公機制。

為落實防疫工作，新光人壽已由總經理蔡雄繼親自擔任防疫長一職，並禮聘兼具醫療專業與防疫背景的新光醫院侯勝茂院長、高尚志副院長，擔任最高防疫顧問，務使防疫工作做到滴水不漏。

中信金控

延伸閱讀

高市議會跨黨派聲明 譴責韓國瑜聯合黨團擬延會

摩洛哥抗新冠肺炎 防疫期間外出強制戴口罩

開發金祭鐵腕 不配合防疫或欺瞞最重終止勞動契約

出勤下班後不敢回家 防疫英雄訴心情

相關新聞

開發金祭鐵腕 不配合防疫或欺瞞最重終止勞動契約

連假期間景點趴趴走，恐成防疫破口，開發金控表示配合政府防疫，對社會負責 ，將執行金融業最嚴格措施，不配合防疫或蓄意欺瞞，...

清明連假11景點示警 8銀行緊急總動員推防疫措施

玉山銀、中信金、永豐金控、將來銀行、渣打銀、星展銀、花旗銀以及滙豐（台灣）商業銀行都表示，已經在5日調查了解曾經前往11...

新台幣開盤貶0.9分 為30.24元

新台幣今（7）日早盤以30.240元兌1美元，貶值0.9分開出。

活用金融科技 降低疫情衝擊

財經立法促進院院長黃達業建議，現在的青年學子，應對金融科技有更深的了解，現在已整合兩岸的知名大學，共同推出AFMA高級金融管理師證書，其中Level 2就是在測驗金融創新與金融科技，主要在打造金融科技的專業人才。

彰銀挺防疫 網購口罩回饋多

彰化銀行全力支持政府防疫工作，購買口罩回饋活動一波波，即日起配合兩周九片網購口罩新政策，續推「彰銀防疫罩顧您，e財寶攜手My樂最用心」活動，讓客戶健康、回饋兩相顧。

南山長照險 建構老年防護網

台灣失智症協會估計，目前台灣失智人口已逐漸逼近30萬人，且逐年攀升，失智者產生的長期照顧問題，勢必對家庭、社會產生巨大衝擊。因此南山人壽特別提醒國人針對失智症所帶來的問題要積極因應。而透過投保商業長期照顧保險，若其保障範圍包含失智與身體障礙無法自理生活，除可提升照護品質，亦可降低長期照顧對家庭產生的壓力。

京城銀 Q1每股賺0.79元

受到投資部位評價所致，京城銀於昨（6）日公告，3月自結稅後純益僅620萬元，比去年同期大幅衰退98.9%，前三月稅後純益為8.94億元，年減51.1%，累計每股稅後純益（EPS）為0.79元。

寶佳 躍永豐金最大單一股東

永豐金最新前十大股東昨（6）日出爐，最新資料統計去年底為止，寶佳資產首次名列永豐金控第一大股東，高於原本第一大股東永豐餘投資，持股比從去年的3.92％增加到4.56％，引發市場關注。

富邦壽 增資香港子公司27億元

富邦金控昨（6）日代旗下100%持股子公司富邦人壽公告，經富邦人壽（香港）董事會通過將辦理現金增資，發行價格是每股1港元，總金額是7億港元，以1港元兌3.897元新台幣換算，折合新台幣約27.27億元。

金融業 啟動居家辦公

金融機構於清明連假尾聲相繼宣布，若員工或親友前往國家警報11景點，自昨（6）日起居家辦公兩周，在辦公室員工需全程配戴口罩，且早晚得量測體溫。據調查，目前多是壽險公司執行該政策，以金控雙雄富邦金與國泰金，居家辦公人數均破千人，開發金則是執行最嚴格措施的業者，若員工蓄意隱瞞且影響公司營運或聲譽，將追究法律責任。

富邦壽開拓亞洲版圖 不停歇

在國內壽險業競爭激烈下，富邦人壽積極向海外開拓「新藍海」，也逐漸取得佳績，富邦金控董事長蔡明興2020年初就透露好消息，包括海外子公司韓國富邦現代人壽保費收入破450億元，獲利也突破20億元；此外，香港富邦人壽第一次保費收入突破百億元，都繳出亮眼成績；富邦人壽昨（6）日宣布再參與香港富邦人壽現增案，就是看好亞洲保險市場，未受疫情影響而改變。

紓困績優國銀 分兩期獎勵

督促銀行執行紓困措施，金管會將「棒子和胡蘿蔔」齊下，對於銀行任意要求企業授信回存情況，將加強金檢；對配合執行紓困表現績優者，將分兩期獎勵，包括申請業務可以加分等。

熱門新聞

酷碰券用好花滿賺1.5萬 消費效益估衝千億

鴻海：員工連假若去11個景點 自主健康管理7天

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

紓困政策不食人間煙火？ 執政黨美女立委怒了

連假人擠人就被強放無薪假？工會：勞動部說過應給工資

批1兆500億紓困案口惠實不至 孫大千提三點建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。