清明連假11景點示警 8銀行緊急總動員推防疫措施

玉山銀、中信金、永豐金控、將來銀行、渣打銀、星展銀、花旗銀以及滙豐（台灣）商業銀行都表示，已經在5日調查了解曾經前往11個熱門景點員工，並給出防疫措施。

中信金回應，中信金控轄下各單位即日起今年4月17日止，同仁或同住者於清明連假期間如有至國家級警訊通知之11個熱門景點，可實施居家辦公，若分行端無法實施居家辦公，得視人力實際調度情況調整，統計約有500名同仁將因此調整上班型態，但公司相關業務不受影響。有關居家辦公的同仁，建議自主管理其健康情況，不得與客戶接觸或進出公眾場所。

此外，中信金控控到班之同仁即日起至今年4月17日止於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁盡可能降低業務接觸，公司將持續視疫情情況啟動彈性上班政策及其他配套措施。

玉山銀行回應，曾前往該11景點員工，若出現感冒、發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失或其他不適狀況，將配合主管機關政策，讓同仁視情形在家休息或居家辦公。若曾前往景點但未出現相關症狀，亦提醒落實自主健康管理防疫措施，包含上班期間全程配戴口罩、避免長時間交談、不與其他同仁共同用餐等。

永豐金控表示，對去過11景點的員工，已要求員工自主健康管理，務必戴上口罩上班，並勤洗手、定時量測體溫、保持社交距離。

將來銀行回應，配合疫情中心政策進行相關規範；若有發燒、咳嗽、呼吸道症狀需在家休息者可申請在家工作，並通報行內後進行自主健康管理；全行推行數位會議，及避免所有不必要之國內外行程。

同仁在辦公室、電梯等公共空間遵守「社交距離」基本原則，且需全程配戴口罩。清明連假期間有1名員工途經11個風景熱點區，另1名員工的家屬有與風景熱區人員接觸，前揭2員於6日起開始居家辦公14天。

渣打銀表示，假設同仁與同住親友曾經到訪過11個景點，須主動回報部門主管，並啟動居家辦公或居家健康自主管理14天，期間不可進入辦公室，也避免出入公共場所。並要求員工加強落實自主健康管理，包括辦公室內全天配戴口罩，進出辦公室量測體溫，注意手部清潔與消毒。如同仁有身體不適，須返家或就醫，暫時勿進辦公室。

花旗銀表示，若同仁或同住親友於連假期間曾前往上述景點者，從返回日起，進行居家辦公14天；也建議員工上班時請全程戴口罩，以保護自己與其他人的健康。

星展銀則最嚴格，4月6日起，全體員工上班須全程配戴口罩，並於全台分行以引導和標示等方式，協助來行客戶維持安全社會距離。假設員工曾經前往11個警示景點或接觸過前往11個警示景點之親友，均改為居家辦公，同時進行自主健康管理14天，至4月20日再回到辦公室上班。

滙豐（台灣）商業銀行則表示，若在清明連假期間有前往中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點，6日先行在家工作。而今早疾病指揮中心建議民眾，若曾於清明連假出入人潮擁擠處，應自主健康管理14天。

新光金控則表示，自1月底起即已暫停所有員工海外出差行程，新光醫院更早在1月23日武漢封城隔天，1月24日就由侯勝茂院長（前衛生署長）通令醫護人員不准出國。新光關係機構也早於多年前，即規範所有關係機構管理階層，不論公務或私人旅遊，出國行程皆需事先報備且經核可，並建立好代理人制度。

近期國內確診個案多為境外移入，新光金控強烈呼籲所有同仁支持政府防疫政策，取消出國旅遊行程，以確保個人及家人健康及安全，未來也將持續全力配合中央政府進行各項防疫工作。

為確保投資人及保戶權益，新光金控及各子公司已於2月開始執行異地備援及BCP營運持續計畫（Business Continuity Plan），建立職務代理及移地辦公機制。

為落實防疫工作，新光人壽已由總經理蔡雄繼親自擔任防疫長一職，並禮聘兼具醫療專業與防疫背景的新光醫院侯勝茂院長、高尚志副院長，擔任最高防疫顧問，務使防疫工作做到滴水不漏。